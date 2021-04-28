Бритни Спирс впервые даст показания в суде по делу об опекунстве

С 2008 года певица находится под опекой отца. Она уже пыталась в прошлом году лишить его статуса опекуна

В Лос-Анджелеса 23 июня состоится слушание по делу об опекунстве над Бритни Спирс со стороны отца. Певица впервые лично даст показания. Об этом сообщает Reuters.

Адвокат артистки Сэмюел Ингем попросил суд назначить дату "в ускоренном порядке".

"Моя клиентка просила о проведении слушания, на котором она может напрямую обратиться к суду", – сказал адвокат.

Певица Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears Реклама

Напомним, что певица уже 13 лет певица находится под опекой своего отца Джеймса Спирса после множества скандалов, связанных с наркотиками. В прошлом году Бритни уже пыталась добиться права самостоятельно контролировать свою жизнь, но проиграла дело в суде.

Ранее Бритни Спирс прокомментировала документальный фильм о себе.