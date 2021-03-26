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Бритни Спирс просит суд навсегда запретить отцу распоряжаться ее жизнью

Сегодня, 10:09

Певица настаивает на том, чтобы опекуном стала ее помощница

Бритни Спирс все еще зависит от своего отца, который распоряжается ее финансами, личной жизнью и даже лишил ее опекунства над детьми. Накануне адвокат певицы подал ходатайство в суд – Бритни хочет, чтобы ее опекуном стала Джоди Монтгомери, пишет ВВС.

39-летняя Спирс находится под опекой своего папы Джейми Спирса с 2008 года. Мужчина целых 11 лет отвечал за все ее финансовые и личные дела, но в сентябре 2019 года он временно ушел с должности опекуна по состоянию здоровья. Тогда Спирса заменила Джоди Монтгомери.

Джейми и Бритни Спирс
Джейми и Бритни Спирс
Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Известно, что Джоди Монтгомери имеет право нанимать для Бритни Спирс охрану, контролировать, кто может ее посещать, а также полный доступ к ее медицинской документации.

Теперь певица просит, чтобы Монтгомери оставалась ее постоянным представителем. Вместе с адвокатом звезда подала документы в суд, в которых попросила об отставке Джейми Спирса.

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По информации СМИ, Джоди Монтгомери вместе с мужем владеет доверительной фирмой в Южной Калифорнии, которая предлагает услуги по управлению бизнесом, решению семейных вопросов, защите прав интеллектуальной собственности, управлению недвижимостью и так далее.

Напомним, что в 2008 году, когда Бритни Спирс лежала в психиатрической больнице после нервного срыва, ее опекунами назначили отца Джейми Спирса и адвоката Эндрю Уоллета. Фанаты певицы уверены, что ее семья насильно удерживает Бритни под контролем, а та подает тайные знаки через посты в Instagram.

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