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Бритни Спирс впервые прокомментировала документалку о себе: Я плакала две недели

Сегодня, 11:26

Артистка также объяснила, зачем публикует видео со своими танцами

Певица Бритни Спирс, которая попросила суд навсегда запретить отцу распоряжаться ее жизнью, впервые прокомментировала выход документального фильма о себе. Своими эмоциями артистка поделилась в Instagram.

Бритни отметила, что ее жизнь всегда была под прицелом камер и не оставалась без чрезмерного внимания прессы и общественности. От этого артистка продолжает страдать и до сих пор.

"Моя жизнь всегда была предметом спекуляций, на меня смотрели и судили постоянно! Всю жизнь я была под наблюдением публики. Требуется много сил, чтобы доверять вселенной с моей уязвимостью, потому что меня всегда осуждали и оскорбляли, особенно СМИ. Это продолжается по сей день", – начала Бритни.

Britney Spears (@britneyspears)

Спирс отметила, что документальный фильм о ее жизни, снятый изданием The New York Times, она не смотрела, а видела лишь фрагменты. Артистке очень не понравилось, как журналисты осветили некоторые события из ее жизни.

"Я не смотрел документальный фильм, но, судя по тому, что я видела, меня смутило то, в каком свете выставили меня и мою жизнь. Я плакала две недели, я до сих пор иногда плачу. Делаю все, чтобы сохранить радость, любовь и счастье в себе", – написала певица.

Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фото: instagram.com/britneyspears

Она также рассказала, зачем публикует видео с танцами, которые многие ее поклонники находят странными.

"Танцы доставляют мне радость каждый день! Я здесь не для того, чтобы быть идеальной, ведь совершенство – это скучно. Я здесь, чтобы делиться добротой", – заявила артистка.

Напомним, в 2008 году, когда Бритни Спирс лежала в психиатрической больнице после нервного срыва, ее опекунами назначили отца Джейми Спирса и адвоката Эндрю Уоллета. Фанаты певицы уверены, что ее семья насильно удерживает Бритни под контролем, а та подает тайные знаки через посты в Instagram.

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