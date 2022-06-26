Бра и стринги для мужчин: американский бренд показал, что их белье могут носить все (фото)

Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast

Бренды всячески пытаются привлечь внимание представителей поколения Z, запуская рекламу декоративной косметики с гомосексуалами и пропагандируя равенство и инклюзию. Так, американский бренд Parade запустил линию белья под названием New:Cotton, учитывая гендерные аспекты.

В коллекцию вошли базовые предметы нижнего белья, среди которых трусы-боксеры, плавки, комбинезон, топы и майки, а также стринги. Все вещи созданы, чтобы каждый смог их носить, учитывая особенности фигуры. Все предметы изготовлены из тканей, полученных из остатков древесины и переработанного хлопка.

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Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast

Бюстгальтеры и трусы представлены в цветовых вариантах от ярко-оранжевого до сиренево-фиолетового, а шорты-боксеры предлагаются в черном, сером, зеленом, синем и других цветах.

В коллекции также представлены укороченные майки и боди, которые можно использовать как повседневную одежду в сочетании с джинсами или рубашкой.

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Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast

При работе над рекламной кампанией коллекции Parade New:Cotton также были учтены гендерные аспекты. Команда бренда решила показать действительно унисекс мотивы и развенчать мифы, что мужчины и женщины разного телосложения не могут носить те или иные предметы гардероба. Так, на фото мы видим мужчин в бра и стрингах. В Parade решили показать наглядный пример того, как стоит выходить за рамки и не обращать внимание на устоявшиеся стереотипы в обществе.

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Рекламная кампания Parade New:Cotton / Фото: hypebeast

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