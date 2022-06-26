Бра та стрінги для чоловіків: американський бренд показав, що їхню білизну можуть носити всі (фото)

Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast

Бренди всіляко намагаються привернути увагу представників покоління Z, запускаючи рекламу декоративної косметики із гомосексуалами та пропагуючи рівність та інклюзію. Так, американський бренд Parade запустив лінію білизни під назвою New: Cotton з огляду на гендерні аспекти.

До колекції увійшли базові предмети спідньої білизни, серед яких труси-боксери, плавки, комбінезон, топи та майки, а також стрінги. Всі речі створені, щоб кожен зміг їх носити з огляду на особливості фігури. Всі предмети виготовлені з тканин, отриманих із залишків деревини та переробленої бавовни.

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Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast

Бюстгальтери та труси представлені в кольорових варіантах від жовтогарячого до бузково-фіолетового, а шорти-боксери пропонуються в чорному, сірому, зеленому, синьому та інших кольорах.

У колекції також представлені укорочені майки та боді, які можна використовувати як повсякденний одяг у поєднанні з джинсами чи сорочкою.

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Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast

При роботі над рекламною кампанією колекції Parade New: Cotton також було враховано ґендерні аспекти. Команда бренду вирішила показати справді унісекс мотиви та розвінчати міфи, що чоловіки та жінки різної статури не можуть носити ті чи інші предмети гардеробу. Так, на фото ми бачимо чоловіків у бра та стрінгах. У Parade вирішили показати наочний приклад того, як варто виходити за рамки і не звертати увагу на усталені стереотипи у суспільстві.

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Рекламна кампанія Parade New: Cotton / Фото: hypebeast

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