Борщ с вишен и загадочные подземелья: 5 причин поехать в Винницу после победы

5 причин поехать в Винницу после победы / Фото: Коллаж: Сегодня

Война продолжается, но украинцы положительно настроены в ожидании победы и поездок в другие города на отдых . Вместе с гидесой Аленой Сазоновой расскажем 5 причин приехать в Винницу на уикенд. Читайте и узнайте, где насладиться локальной едой, экскурсиями, музеями, фонтанами и архитектурными достопримечательностями.

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1 – архитектура

Винница – город с историей, которой больше 650 лет. Архитектурные достопримечательности — особый вид культурного наследия. Туристы их не обходят, наслаждаясь красотой и концепцией.

Среди ТОП-5 локаций must visit:

Винницкие стены — комплекс оборонительных и монастырских построек XVII века. Кладки возведены монахами-иезуитами, стали главным оборонительным сооружением города в древности.

Храм Пресвятой Девы Марии Ангельской – католический храм в стиле тосканского барокко, построен в 1746 году монахами-капуцинами . Святое место спроектировали над подземным переходом, который пролегает в Иезуитский монастырь. Туристам там устраивают экскурсии, рассказывая истории о монахе Шимане, блуждающем винницкими подземельями.

построен монахами-капуцинами Водонапорная башня - первый водопровод в Виннице, который не обходят туристы. Он расположен в центре города на Европейской площади. В древности там жили рабочие городского водоканала, а сегодня работает Музей воинов-афганцев.

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Отель "Савой" - первое шестиэтажное здание в Виннице, называемое идентификатором местности. Туристы приходят на локацию ради фото на фоне фасада. Здесь впервые в городе появились электрический лифт, центральное водоснабжение, канализация, горячая вода и электроосвещение. Сейчас в помещении "Савойи" – Винницкий апелляционный административный суд.

Винницкий академический музыкально драматический театр им. Николая Садовского - центр культурной жизни города, которому 112 лет. Если в план вашего идеального вечера входит театральный перформанс, то айда сюда.

2 – фонтаны

В течение прогулки по Виннице, туристов "сопровождают" фонтаны. Во время военного положения они работают все, кроме самого большого – мультимедийного фонтана Roshen.

Я уверена, вскоре украинцы и иностранцы приедут в Винницу насладиться новым лазерным шоу, посвященным победе Украины! – заметила гид Алена Сазонова.

В Виннице не обходите ТОП-3 фонтана:

Фонтан Roshen, построенный на реке Южный Буг, крупнейший в Европе. Выделяет его среди других в Виннице – лазерное шоу с музыкальным сопровождением. Придя сюда, увидите перформанс. Чего только стоят центральные струи воды высотой до 70 метров.

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Фонтан в центральном парке им. Николая Леонтовича , спроектированный в 1950-х. Жители называют его ностальгической ноткой городской жизни Винницы, а туристы – зоной под открытым небом для фотосессий.

, спроектированный в 1950-х. Жители называют его ностальгической ноткой городской жизни Винницы, а туристы – зоной под открытым небом для фотосессий. Фонтан "Солнечная система" – в центре композиции скульптура титана Атланта, держащая фигурку Солнца в руках. Вокруг него расположены планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Приходите сюда ночью, когда включают подсветку, придающую антураж локации.

3 – экскурсии на автобусе double-decker

Устройте экскурс по Виннице на двухэтажном автобусе в розово-желтых цветах без крыши. Первый и единственный туристический double-decker в городе курсирует с 2021 года. Путешественники исследуют достопримечательности и слушают историю на высоте 4 метров. Поездка напомнит типичный лондонский вайб экскурсий подобного формата. Во время поездки будете слушать интересные рассказы о Виннице от гидов, среди которых Алена Сазонова.

Это 1,5 часа и 22 километра сплошного винницкого наслаждения. В период войны проводятся исторические обзорные экскурсии, а после победы вернем авторские: с шампанским, саксофоном и разговорами для взрослых о ночной жизни маленькой провинции, – говорит гид Алена Сазонова.

4 – музеи

Любителям истории и уникальных артефактов в Виннице скучно не будет. В городе найдете музеи на любой вкус: от современных и до тех, которым более 100 лет . В рекомендованную подборку ТОП-5 от гида Алены Сазоновой, вошли:

Национальный музей-усадьба М. И. Пирогова. Винницкий областной краеведческий музей. Историко-мемориальный комплекс памяти жертв нацизма АвтоМотоВелоФотоТелеРадиоМузей. Музей моделей транспорта.

5 – гастротуризм

Сало, хрен, картофель по-улановски, кровянка, помидоры с чесноком – гастрономические изюминки региона. Но визитка Винницы – блюда с вишней. Туристам рекомендуют: вишневый борщ, вишневые драгли (десерт, похожий на итальянскую "Панна-котту" – ред), вареники с вишней, штрудель с вишней, а еще бургер с вишней и котлетой из говядины.

Нетипичные винницкие гастрономические сочетания заказывайте в ТОП-5 заведениях города:

"Трофей". "Churchill-inn". "Конь в противогазе". "Gagarin burgers & meat". "Гостиный господин".

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