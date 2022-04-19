Болит спина от бронежилета и не только – 5 упражнений, которые реально помогут

Боль в спине от бронежилета или длительного неудобного положения можно убрать с помощью простых упражнений / Фото: istockphoto.com, apnews.com.ua

Боль в спине от бронежилета или длительного неудобного положения сейчас – актуальный вопрос для тысяч украинцев, которых война с Россией лишила нормальной жизни. И в большинстве этих случаев болевой синдром в спине можно устранить лекарствами и упражнениями, как их правильно делать – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский / Фото: пресс-служба

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Эти упражнения подобраны исходя из их эффективности и доступности. Каждый человек может выбрать себе упражнение и выполнять на основании своих возможностей. Выполняя упражнения, обратите внимание на следующие моменты:

Дискомфорт не должен увеличиваться или быть невыносимым во время выполнения упражнений.

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Также найдите среди всех упражнений "самое приятное", во время которого кажется, что становится легче (даже на долю процента). Выполняйте гимнастику медленно, на 20-35 повторений, по возможности 1-2 раза в день в течение 2-5 минут.

Можно выполнять только одно понравившееся упражнения, или все по очереди – последовательность не важна.

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Если боль не уменьшается, продолжайте делать упражнения дальше, облегчение боли может быть как сразу, так и через день-два.

Также остальные виды упражнений для облегчения боли в спине вы можете посмотреть здесь.

Если же улучшений не наступает, боль прогрессирует – то обратитесь за медицинской помощью.

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