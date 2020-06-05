5 рецептов блюд на гриле, если собираетесь на пикник

Все, что приготовлено на гриле, – всегда беспроигрышный вариант. Аромат и текстура еды после такого способа приготовления говорят о многом. Сочные шампиньоны и другие овощи, мясо, рыба и курица на гриле – это то, без чего не бывает полноценного пикника. Ознакомьте с вариантами гриль-меню.
Мясо на гриле: рецепт свинины в ароматном маринаде
Свинина на гриле / Фото: freepik.com
Ингредиенты
- 750 г свиной вырезки
- 50 мл соевого соуса
- 100 мл томатного соуса
- 50 мл оливкового масла
- Соль, молотый перец
- Сок половины лимона
- 2-3 веточки розмарина
Способ приготовления
- Мясо помыть и нарезать ломтиками толщиной 1,5 см.
- Приготовить маринад из соевого соуса, томатного соуса, оливкового масла, соли, перца, веточек розмарина и лимонного сока. Добавить мясо и мариновать минимум 2 часа.
- Вынуть свинину из жидкости и обсушить. Обжарить с двух сторон на решетке, установленной над углями, или на сковороде гриль. Готовое мясо накрыть фольгой, чтобы сохранить тепло.
- Подавать свиные стейки вместе с запеченным картофелем или салатом из свежих овощей.
Рыба на гриле: рецепт скумбрии с лимоном и зеленью
Скумбрия на гриле / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 скумбрия (450 г)
- Половина лимона или лайма
- 1 зубчик чеснока
- 1/3-1/2 ч. л. молотого кориандра
- Несколько веточек свежего розмарина или укропа
- Оливковое масло
- Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Вымыть скумбрию, обсушить, сделать разрез вдоль брюшка, удалить внутренности и хребет с ребрами.
- Подрезать мясо ножом, чтобы измельчить оставшиеся кости.
- Посолить и поперчить рыбу со стороны мякоти. Натереть измельченным чесноком.
- Натереть скумбрию изнутри молотым кориандром, оставив немного пряности.
- Сбрызнуть соком лимона. Положить внутрь веточки розмарина или укропа, закрыть брюшко.
- Сбрызнуть тушку соком лимона, посыпать оставшимся кориандром. Смазать оливковым маслом.
- Выложить на решетку, жарить 10-15 минут на умеренно горячих углях.
Курица на гриле в медовом маринаде
Курица на гриле кусочками / Фото: freepik.com
Ингредиенты
- 1 тушка курицы
- 1 апельсин
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. розмарина
- 1/2 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. молотого перца
Способ приготовления
- Для маринада смешать жидкий мед, выжатый из апельсина сок, сушеную или свежую измельченную зелень розмарина, соль и свежемолотый черный перец.
- Курицу порезать порционными кусками, положить в подходящий пластиковый или стеклянный контейнер и залить маринадом.
- Закрыть крышкой и убрать на ночь в холодильник. Жарить над углями на решетке, часто поворачивая и поливая маринадом, до готовности, около 20 минут.
- Подавать с картофелем, салатом из овощей и любимыми соусами.
Овощи на гриле: рецепт с соевым соусом и чесноком
Овощи на гриле запеченные / Фото: freepik.com
Ингредиенты
- 1 кг овощей на ваш вкус (баклажаны, кабачки, сладкий перец, шампиньоны)
- 2 ст. л. соевого соуса
- 100 мл оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. белого винного уксуса
- 1 ст. л. сушеного тимьяна или орегано
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты для маринада.
- Баклажаны и кабачки разрезать вдоль и сделать на мякоти насечки крест-накрест, чтобы получился рисунок из ромбиков.
- Перцы нарезать вдоль, полосками шириной 1,5-2 см.
- У шампиньонов отделить шляпку от ножки.
- Залить овощи маринадом и оставить на два часа.
- Готовить на решетке до тех пор, пока они не станут мягкими (10-20 минут), при необходимости смазывая маринадом. В процессе готовки овощи перевернуть.
- Перед подачей овощи также можно смазать маринадом.
Шампиньоны на гриле в горчичном маринаде
Маринованные шампиньоны на костре / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 500 г свежих шампиньонов
- 50 г сметаны
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. горчицы
- 1/2 ч. л. молотого кориандра
- 1/2 ч. л. базилика сушеного
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления
- Грибы помыть и обсушить. Можно просто очистить их от остатков земли влажной салфеткой.
- Смешать все ингредиенты для маринада.
- Залить грибы маринадом, хорошо перемешать и поставить в холодильник на час.
- Нанизать грибы на шампуры или положить на решетку и отправить на мангал. Запекать на среднем огне до готовности, около 10-12 минут.
- Подавать грибы на гриле можно как гарнир к шашлыку, как закуску или как основное блюдо.
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