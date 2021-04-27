Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов
Чтобы получить действительно сочные грибы, их нужно предварительно замариновать
Это один из лучших гарниров к шашлыку, и неважно, из какого мяса он приготовлен. Жареные на костре грибы готовятся быстро и легко. Но иногда бывает так, что они получаются сухими, теряя сочность в процессе приготовления. Это значит, что были допущены серьезные ошибки. Итак, как правильно приготовить шампиньоны на костре или углях – узнаем ниже.
Что нужно знать, перед тем, как начать жарить шампиньоны на костре
- Выбирайте цельные, без повреждений грибы. Желательно практически одинакового размера. Идеальны для такого способа приготовления – крупные или средние шампиньоны.
- Выбирайте плоские шампуры. На них грибы не будут проворачиваться во время приготовления.
- Чтобы шампиньоны не теряли влагу и не пересыхали, их необходимо предварительно замариновать в течение часа или 30 минут в оливковом масле. Так сок в процессе запекания не исчезнет.
Как правильно замариновать шампиньоны для жарки на костре
- Грибы помыть и обсушить. Можно просто очистить их от остатков земли влажной салфеткой. Затем смешать все ингредиенты для маринада.
- Залить грибы полученной смесью, хорошо перемешать и поставить в холодильник на час.
- Шашлык из шампиньонов готовят на шампурах или же располагают грибы, если позволяет их размер, на решетке.
- Запекают шампиньоны на мангале от 5 до 15 минут в зависимости от размера, периодически смазывая маринадом. Главное – не дать грибам пересохнуть.
Маринады для грибов
Вариант 1: Маринад для грибов с горчицей и базиликом
- 500 г свежих шампиньонов
- 50 г сметаны
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. горчицы
- 0,5 ч. л. молотого кориандра
- 0,5 ч. л. базилика сушеного
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Вариант 2: Маринад для грибов с итальянскими травами и лимоном
- 500 г свежих шампиньонов
- 50 мл оливкового масла
- 1 щепотка крупной соли
- 1 ч .л. итальянских трав
- 1 веточка тимьяна
- 0,5 шт. лимона
Вариант 3: Маринад с чесноком и пряными травами
- 2 веточки петрушки
- 5 долек чеснока
- 100 мл оливкового масла
- Розмарин
- Перец черный (молотый)
- Соль
- 500 г шампиньонов
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