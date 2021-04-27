Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Чтобы получить действительно сочные грибы, их нужно предварительно замариновать

Это один из лучших гарниров к шашлыку, и неважно, из какого мяса он приготовлен. Жареные на костре грибы готовятся быстро и легко. Но иногда бывает так, что они получаются сухими, теряя сочность в процессе приготовления. Это значит, что были допущены серьезные ошибки. Итак, как правильно приготовить шампиньоны на костре или углях – узнаем ниже.

Что нужно знать, перед тем, как начать жарить шампиньоны на костре

Выбирайте цельные, без повреждений грибы. Желательно практически одинакового размера. Идеальны для такого способа приготовления – крупные или средние шампиньоны. Выбирайте плоские шампуры. На них грибы не будут проворачиваться во время приготовления. Чтобы шампиньоны не теряли влагу и не пересыхали, их необходимо предварительно замариновать в течение часа или 30 минут в оливковом масле. Так сок в процессе запекания не исчезнет.

Как правильно замариновать шампиньоны для жарки на костре

Шампиньоны на гриле Фото: freepik.com

Грибы помыть и обсушить. Можно просто очистить их от остатков земли влажной салфеткой. Затем смешать все ингредиенты для маринада. Залить грибы полученной смесью, хорошо перемешать и поставить в холодильник на час. Шашлык из шампиньонов готовят на шампурах или же располагают грибы, если позволяет их размер, на решетке. Запекают шампиньоны на мангале от 5 до 15 минут в зависимости от размера, периодически смазывая маринадом. Главное – не дать грибам пересохнуть.

Маринады для грибов

Вариант 1: Маринад для грибов с горчицей и базиликом

500 г свежих шампиньонов

50 г сметаны

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. горчицы

0,5 ч. л. молотого кориандра

0,5 ч. л. базилика сушеного

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Вариант 2: Маринад для грибов с итальянскими травами и лимоном

500 г свежих шампиньонов

50 мл оливкового масла

1 щепотка крупной соли

1 ч .л. итальянских трав

1 веточка тимьяна

0,5 шт. лимона

Вариант 3: Маринад с чесноком и пряными травами

2 веточки петрушки

5 долек чеснока

100 мл оливкового масла

Розмарин

Перец черный (молотый)

Соль

500 г шампиньонов

Здесь найдете 5 лучших рецептов маринада для шашлыка.

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