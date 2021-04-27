Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Сегодня, 11:07

Чтобы получить действительно сочные грибы, их нужно предварительно замариновать

Это один из лучших гарниров к шашлыку, и неважно, из какого мяса он приготовлен. Жареные на костре грибы готовятся быстро и легко. Но иногда бывает так, что они получаются сухими, теряя сочность в процессе приготовления. Это значит, что были допущены серьезные ошибки. Итак, как правильно приготовить шампиньоны на костре или углях – узнаем ниже.

Что нужно знать, перед тем, как начать жарить шампиньоны на костре

  1. Выбирайте цельные, без повреждений грибы. Желательно практически одинакового размера. Идеальны для такого способа приготовления – крупные или средние шампиньоны.
  2. Выбирайте плоские шампуры. На них грибы не будут проворачиваться во время приготовления.
  3. Чтобы шампиньоны не теряли влагу и не пересыхали, их необходимо предварительно замариновать в течение часа или 30 минут в оливковом масле. Так сок в процессе запекания не исчезнет.

Как правильно замариновать шампиньоны для жарки на костре

Шампиньоны на гриле
Шампиньоны на гриле
Фото: freepik.com

  1. Грибы помыть и обсушить. Можно просто очистить их от остатков земли влажной салфеткой. Затем смешать все ингредиенты для маринада.
  2. Залить грибы полученной смесью, хорошо перемешать и поставить в холодильник на час.
  3. Шашлык из шампиньонов готовят на шампурах или же располагают грибы, если позволяет их размер, на решетке.
  4. Запекают шампиньоны на мангале от 5 до 15 минут в зависимости от размера, периодически смазывая маринадом. Главное – не дать грибам пересохнуть.

Маринады для грибов

Вариант 1: Маринад для грибов с горчицей и базиликом

  • 500 г свежих шампиньонов
  • 50 г сметаны
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. горчицы
  • 0,5 ч. л. молотого кориандра
  • 0,5 ч. л. базилика сушеного
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Вариант 2: Маринад для грибов с итальянскими травами и лимоном

  • 500 г свежих шампиньонов
  • 50 мл оливкового масла
  • 1 щепотка крупной соли
  • 1 ч .л. итальянских трав
  • 1 веточка тимьяна
  • 0,5 шт. лимона

Вариант 3: Маринад с чесноком и пряными травами

  • 2 веточки петрушки
  • 5 долек чеснока
  • 100 мл оливкового масла
  • Розмарин
  • Перец черный (молотый)
  • Соль
  • 500 г шампиньонов

Здесь найдете 5 лучших рецептов маринада для шашлыка.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Собираемся на пикник: 10 оригинальных закусок, которые нужно взять с собой Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника Идея для пикника: как приготовить картофель с салом на мангале Как приготовить шашлык из свинины: 7 важных лайфхаков Как сварить вкусную уху на костре - 10 золотых правил и рецепты
грибы шампиньоны рецепт маринад лайфхаки
Реклама

Новости партнеров

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Популярные статьи

Сегодня, 11:07Вкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Вчера, 18:04Фаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

Вчера, 16:02Звездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

Вчера, 15:50Звездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

Вчера, 13:01Вкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

Вчера, 11:51Вкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

Вчера, 11:14Вкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

Вчера, 05:26Психо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

25 апреляЗвездно

Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

25 апреляФаново

Всемирный день дочери-2021: самые нежные поздравления дочкам

25 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: все знаки зодиака

25 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: поздравления в стихах и коротких смс

24 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать

24 апреляЗвездно

Фанаты в восторге от помолодевшей Пугачевой в белом: Какая красотка!

24 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: главные традиции и приметы дня

24 апреляЗвездно

Лучшие платья Оскара за всю историю: 10 нарядов с красной дорожки

Новости партнеров

Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують 10 років шлюбу
Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують 10 років шлюбу
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Секреты стройности. Виктория Бекхэм показала, что ест на обед
Секреты стройности. Виктория Бекхэм показала, что ест на обед
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Вітвіцька розповіла, як з ексчоловіком поділили спільне майно
Вітвіцька розповіла, як з ексчоловіком поділили спільне майно

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять