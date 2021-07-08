Блеск и гламур на красной дорожке Канн-2021: самые стильные образы второго дня

Самые стильные образы красной дорожки в Каннах-2021 во второй день фестиваля / Фото: Getty Images
После потрясающей церемонии открытия на Каннском кинофестивале последовал второй не менее яркий день с красной дорожкой, куда звезды пришли блистать в своих роскошных нарядах. Второй день кинофестиваля был шумным, поскольку в вечернее время начинались мероприятия и показы брендов, за которыми, в свою очередь, следовали знаменитости.
Актриса Дайан Крюгер в Каннах / Фото: Getty Images
Во время показа "Tout S’est Bien Passe (Все было хорошо)" на красную ковровую дорожку спустились Дайан Крюгер, Энди Макдауэлл и Кэндис Свейнпол.
Актриса Энди Макдауэлл / Фото: Getty Images
После 12 месяцев, проведенных в дома из-за карантина, блеска и объема захотелось всем. Широкие шлейфы и декорированные бюсты стали темой премьеры красной ковровой дорожки.
Модель Кэндис Свейнпол / Фото: Getty Images
Во Дворце фестивалей также прошел ужин от Chopard. Модель Белла Хадид продолжила свою оду старому голливудскому гламуру на второй день, надев маленькое черное платье с перьями, дополнив образ прозрачными перчатками и цветными драгоценными камнями.
Модель Белла Хадид / Фото: Getty Images
Внимание к себе притянула и Тильда Суинтон, облаченная в темно-синий шелковый комплект, бархатные мюли на плоской подошве и с повязкой на лице.
Актриса Тильда Суинтон / Фото: Getty Images
Марион Котийяр также присутствовала в своем третьем образе Chanel за неделю.
Актриса Марион Котийяр / Фото: Сегодня
На самом деле, после многих месяцев работы дома, Каннский кинофестиваль теперь весь в блеске и гламуре уже второй день.
Модель Ноэль Капри / Фото: Getty Images
Модель Флора Кокрель / Фото: Getty Images
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