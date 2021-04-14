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Битва латексных платьев! Тина Кароль против Кэти Перри

14 апреля, 14:47

Ирина Лебедева

Певицы появились в похожих нарядах на разных версиях культового вокального шоу

На концерте в честь инаугурации Байдена Кэти Перри выступила в элегантном белом образе. А для нового эфира проекта American Idol она выбрала латекс, который всегда выглядит чуть провокационно. Нам тут же вспомнилась другая поклонница таких секси-нарядов — Тина Кароль. Предлагаем сравнить их образы и выбрать, какой из двух поп-исполнительниц латексное платье идет больше.

Кэти Перри надела голубое платье с длинными рукавами и ассиметричным вырезом. Оно было представлено в весенне-летней коллекции Bottega Veneta 2021 и пока не поступило в продажу. К наряду поп-исполнительница подобрала всегда актуальные белые лодочки.

Кэти Перри в платье Bottega Veneta / Фото: instagram.com/katyperry

Тина Кароль появлялась в латексе на украинском аналоге American Idol — вокальном шоу "Голос країни". Для эфира она выбрала не менее яркий оттенок, чем Кэти Перри. Певица надела красное миди-платье под горло от японского бренда Atsuko Kudo. Черные босоножки с тонкими ремешками идеально дополнили лук.

Тина Кароль в платье Atsuko Kudo / Фото: пресс-служба 1+1

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Латексный образ какой звезды кажется вам более удачным? Давайте выберем победительницу модной битвы ниже.

Лучший образ в латексном платье показала:

Также напомним про последний наряд Тины Кароль на проекте "Голос країни" — в платье за 150 000 грн и туфлях Yves Saint Laurent.

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Тина Кароль стиль Кэти Перри битва образов

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