Битва купальников Ким Кардашьян – голосование

Выбираем лучший из 5 купальников Ким Кардашьян / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока украинцы неустанно разочаровываются курорту в Буковеле, где отдыхал Зеленский, икона стиля Ким Кардашьян отправилась на зимние каникулы в жаркое место, откуда делится с подписчиками не менее горячими фото.

41-летняя Ким Кардашьян наслаждается зимними каникулами на одном из экзотических курортов. Американские таблоиды утверждают, что знаменитость отправилась погреться под пальмами вместе со своим новым бойфрендом 28-летним Питом Дэвидсоном.

Реклама

Но речь не об этом, а о том, сколько модных купальников Ким Кардашьян успела показать за это время. Несмотря на то, что до летнего сезона 2022 еще далеко, предлагаем посмотреть все и выбрать лучший из них.

№ 1. Белый максимально открытый

Битва купальников Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Реклама

№ 2. Черный раздельный

Битва купальников Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

№ 3. Бежевый слитный

Реклама

Битва купальников Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

№ 4. Синий раздельный

Битва купальников Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

№ 5. Коричневый раздельный

Битва купальников Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Отметим, что любимый вид купальника Ким Кардашьян – самый смелый бикини. Он считается самым откровенным среди возможных форм. Паховую зону прикрывает небольшой треугольничек, а спину — тонкие бретельки из ткани. Низ и бра соединены также тонкими вставками. Выглядит очень сексуально, но только на идеальной спортивной фигуре.

Какой купальник Ким Кардашьян вам больше всего нравится? № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 Все ужасные На нее хоть мешок надень – будет красиво

Также читайте: выглядывающие стринги возвращаются в моду