19-летняя певица сама была инициатором откровенной фотосессии. Неужто ей надоело прятаться в бесформенных вещах?

Похоже, Билли Айлиш не просто так изменила прическу. 19-летняя обладательница "Грэмми" украсила собой июньский выпуск британского Vogue, ради этого сняв с себя оверсайз шорты и худи.

Айлиш решилась на откровенную съемку в стиле пин-ап, а в подобие популярной в 40-50х годах модели Бетти Бросмер ее превратили с помощью мейка и пикантных луков от известных брендов.

Фото: instagram.com/britishvogue

На фото в розовых тонах, опубликованных в Instagram-профиле журнала, Билли позирует в корсете и юбке от Gucci, нижнем белье Agent Provocateur, платье с корсетом от Alexander McQueen, тренче от Burberry и костюме Mugler. Вот уж неожиданный ход от певицы!

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Фото: instagram.com/britishvogue

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Фото: instagram.com/britishvogue

Фото: instagram.com/britishvogue

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш преследует навязчивый поклонник.