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"Разговаривает сам с собой и смотрит на меня": Билли Айлиш преследует навязчивый поклонник

Сегодня, 12:34

Певица намерена добиться защиты через суд

Билли Айлиш, которая недавно стала звездой свежего номера Vanity Fair, где рассказала о бодишейминге и своем романе, страдает от навязчивого поклонника. 23-летний Джон Мэтьюз Херл преследует певицу уже шесть месяцев и шлет ей письма с угрозами.

По словам Билли, подозрительный мужчина часто "ошивается" рядом с ее домом, поэтому девушка чувствует опасность не только за себя, но и за свою семью.

Певица Билли Айлиш
Певица Билли Айлиш
Фото: instagram.com/billieeilish

Джон, который также называет себя Адам Люцифер, поселился в доме напротив звезды еще летом. Он постоянно наблюдает, как Айлиш приходит и уходит из дома. Знаменитость признается, что неоднократно слышала, как ее сталкер разговаривает сам с собой.

"Каждый раз, когда я еду домой, меня охватывает беспокойство,страх, что Херл будет ждать меня. После того, как я выезжаю на подъездную дорожку и выхожу из машины, я слышу, как он разговаривает сам с собой зловещим голосом, что еще больше усиливает мою тревогу", – цитирует Билли Айлиш E!News.

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После того, как преследователь отправил Билли письмо со словами: "Ты не получишь желаемого, пока не умрешь ради меня", она обратилась в суд, чтобы добиться запретительного судебного приказа против Джона Мэтьюза Херла.

"Моя семья и я чувствуем себя уязвимыми, потому что мы, честно говоря, понятия не имеем, на что способен Херл или каковы его намерения по отношению к моей дочери", – говорит отец Айлиш.

Напомним, что ранее Билли Айлиш потеряла 100 тысяч подписчиков в Instagram из-за публикации обнаженных тел.

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