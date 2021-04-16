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Беспроигрышный бежевый: Елена Зеленская показала новый элегантный образ во Франции

16 апреля, 14:52

Ирина Лебедева

Президент и первая леди прибыли в Париж с рабочим визитом

Вчера мы обсуждали на примере Елены Зеленской, как носить серый цвет. А теперь главным оттенком наряда первой леди стал бежевый. Как сообщает Офис Президента, сегодня Владимир Зеленский и его супруга встретятся с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

/ Фото: instagram.com/uafirstlady

Елена Зеленская в очередной раз подтвердила свою любовь к украинским брендам. Первая леди Украины надела костюм из юбки длины макси и приталенного жакета от Lake Studio. Акцентом в образе стал тонкий темно-коричневый пояс, которым супруга президента выигрышно подчеркнула талию.

/ Фото: instagram.com/uafirstlady

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Также Зеленская надела любимые бежевые лодочки, добавила лаконичную подвеску на шею и взяла с собой черные очки.

/ Фото: Офис Президента Украины

Напомним, что ранее мы рассказывали о самых громких модных провалах королевских особ и первых леди.

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