Белый дом, ругательства и ужин при свечах: 5 цитат Джилл Байден из ее нового интервью

Первая леди США дала большое интервью для американского Vogue, где поделилась личными воспоминаниями, эмоциями и рассказала об ощущениях в новом статусе – супруги президента США

Джилл Байден дала большое интервью Vogue / Фото: Getty Images

Первая леди США Джилл Байден снялась для обложки американского Vogue и дала большое интервью этому изданию, где рассказала о своей работе учителем, жизни в Белом доме, отношению к моде и других интересных вещах.

Life Сегодня собрали пять самых ярких цитат Джилл из ее интервью.

Об учениках и ругательствах

Вот уже много лет Джилл Байден преподает английский язык – как и мечтала с юности. После того, как она стала первой леди США, ученики стали вести себя осторожнее – они не сразу привыкли к новому статусу их преподавателя. Недавно они поинтересовались, могут ли использовать нецензурную лексику в своих сочинениях.

Я не знаю, о чем они думали! Мы никогда не произносили слов "первая леди". Поэтому я сказала: "Да, вы можете ругаться". Потому что я говорю им, что они могут писать все, что угодно. Они были в восторге. Мне это понравилось. После этого урока я почувствовал себя...хорошо. Я добилась того, чего хотела: они видят во мне своего учителя английского языка, – делится Джилл.

Джилл Байден разрешает ученикам использовать нецензурную лексику / Фото: Getty Images

О жизни в Белом доме

После инаугурации президент США с семьей переезжает в Белый дом. Джилл поделилась своими впечатлениями о жизни в новых условиях.

Вы знаете, в нем (Белом доме – Ред.) есть какое-то волшебство. Одна комната краше другой, я просто в восторге. Весь персонал здесь так усердно трудится, чтобы создать этот мир, потому что, я думаю, они понимают, какое давление испытываем мы с Джо, – объясняет первая леди США.

Об отце

Джилл – патриотка, и это, кажется, передалось ей от отца.

Мой отец был сигнальщиком ВМФ во время Второй мировой войны и поступил в колледж по законопроекту о военнослужащих. Его любовь к этой стране была частью всего, что он делал, и он вдохновил нас, его пятерых дочерей, смотреть на Америку его глазами", – вспоминает Байден.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Об отношениях с супругом после инаугурации

После того, как 78-летний Джо Байден стал президентом США, его расписание стало еще более загруженным.

Мы оба очень заняты. И поэтому мы должны, я думаю, стараться больше уделять время друг другу. К примеру, во время ужина. Иногда мы едим на балконе, вчера ужинали в Желтой овальной комнате. Мы все еще зажигаем свечи, продолжаем разговаривать, убираем телефоны, – рассказывает Джилл.

Джо и Джилл Байден / Фото: Getty Images

О моде

По словам редактора Vogue Джонатана Ван Метра, который брал интервью у Джилл, первая леди США не захотела активно обсуждать эту тему и лишь улыбалась в ответ на все вопросы. Однако кое-что журналисту все же удалось разузнать.

По словам Джилл, она любит носить вещи от разных дизайнеров, причем не самых известных и популярных, а начинающих.

Я думаю, что это важно – поддерживать других (дизайнеров – Ред.). Мне нравится выбирать разные бренды, такого принципа я придерживалась, когда подбирала наряд для инаугурации, – делится госпожа Байден.

При этом Джилл недоумевает, почему пресса и общественность так много внимания уделают ее нарядам.

Это так странно, что столько людей комментируют, что я надеваю, как заплетаю волосы и ношу ли я чулки. Удивительно, как много людей обращают внимание на каждую мелочь, – говорит Джилл.

Джо и Джилл Байден / Фото: Getty Images

Ранее на примере Джилл Байден мы рассказывали, как носить ярко-розовый пиджак.