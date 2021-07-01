Беларусь исключили из Европейского вещательного союза. Страна не сможет участвовать в Евровидении

Беларусь отстранили от "Евровидения" / Фото: eurovision.tv
Отныне Беларусь, которую в этом году отстранили от "Евровидения" в Роттердаме, не будет транслировать конкурс на телевидении, а беларусские артисты не смогут в нем участвовать. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте "Суспільного".
"Как сообщает Euroradio, с 1 июля БТРК больше не будет доступа к ряду услуг, доступных для членов EBU. В частности Беларусь не сможет осуществлять: обмен новостями и музыкальным контентом; право на трансляцию определенных музыкальных и спортивных событий; юридическая, техническая и исследовательская экспертиза; службы защиты интересов", – говорится в заявлении.
В свою очередь Белтелерадиокомпания отреагировала на это решение с сарказмом.
"Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС – организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения", – сообщила Белтелерадиокомпания в Instagram.
Как известно, Европейский вещательный союз – это объединение национальных вещательных организаций, в которое входят 115 членских организаций в 56 странах, а также более 30 партнеров в странах Африки, Америки и Азии. Европейский вещательный союз управляет системами обмена почти 2000 телепрограмм и является организатором "Евровидения".
Скандал с Белорусью вокруг "Евровидения-2021"
"Галасы ЗМеста" / Фото: instagram.com/eurovision_belarus_official/
Напомним, что вместо белорусской группы VAL, которая еще год назад должна была стать участницей конкурса "Евровидение", от Беларуси решили отправить другой коллектив – группу "Галасы ЗМеста". "Галасы ЗМеста" поддерживали Александра Лукашенко, а также высмеивали лидеров протестов в Беларуси. В то время как исполнители группы VAL принимали активное участие в митингах и критиковали власть.
В итоге песня "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" была отклонена организаторами конкурса "Евровидение". В ней нашли политический контекст, в частности, в припеве: "Я научу тебя плясать под дудочку. Я научу тебя клевать на удочку. Я научу тебя ходить по струночке. Ты будешь всем доволен, рад всему".
Следующая песня, которую выдвинула группа, также нарушала правила конкурса. В итоге организаторы "Евровидения" и вовсе отказали Беларуси в участии в 2021 году.
Ранее победителей "Евровидения-2021" обвинили в плагиате песни.
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