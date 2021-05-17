Бандана, как у Тины Кароль — хит лета! Вдохновляемся образом певицы

/ Фото: instagram.com/tina_karol
О банданах заговорили еще год назад, когда те появились в коллекциях Dior и Jacquemus. С тех пор тренд постепенно набирал обороты, чтобы этим летом достичь своего пика. Как и модные бейсболки, этот головной убор из 2000-х можно и нужно носить с женственными образами. Отличным примером сегодня поделилась Тина Кароль в своем Instagram.
/ Фото: instagram.com/tina_karol
Певица опубликовала фото в неожиданно игривом образе. Она позирует в сексуальном бралете, брюках джерси с завязками на талии и принтованной бандане. Под постом Тина объяснила, что это не простой аксессуар: его дизайн она разработала сама с брендом DOLYA.
/ Фото: instagram.com/tina_karol
Платок из итальянского шелка представлен в черном и оранжевом цветах. Для второго Кароль сменила наряд на более светлый — переоделась в белое боди в рубчик и голубые джинсы.
/ Фото: instagram.com/tina_karol
Стоимость платка из коллаборации Tina Karol x DOLYA — 1550 грн.
/ Фото: instagram.com/tina_karol
Фишка трендового головного убора в том, что с ним сложно ошибиться. Банданы одинаково хорошо смотрятся в спортивных, повседневных и вечерних образах. Да, под бальное платье такой аксессуар надевать не стоит, но с легким летним сарафаном он будет смотреться свежо. Особенно, если подыскать интересный принт.
Для тех, кто тоже жаждет экспериментов, вот еще несколько идей аутфитов с банданой.
/ Фото: instagram.com/july_prostyle
/ Фото: instagram.com/emmaleger
/ Фото: instagram.com/sofiaboman
/ Фото: instagram.com/valeriasytnik
/ Фото: instagram.com/juliempl
/ Фото: instagram.com/la_doppelganger
Вот еще 5 ярких аксессуаров, которые сделают ваши образы особенными.