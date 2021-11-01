Balenciaga создали кроксы на шпильке. Это самое странное, что мы сегодня видели

Вторая совместная коллаборация Balenciaga и Crocs / Фото: Balenciaga
Balenciaga снова поразили публику. Модный бренд выпустил кроксы на шпильке. Коллаборация стала результатом совместного сотрудничества с Crocs.
Над рекламной кампанией капсульной коллекции обуви работали художницы из Берлина Анна Адденберг и Кристина Нагель.
Впервые кроксы на 8-сантиметровых тонких каблуках были показаны брендом в коллекции весна-лето 2022. Но только теперь они появились в продаже. На сайте Balenciaga их можно купить за 625 долларов (приблизительно 16 250 грн).
Обувь представлена в четырех цветах: черном, белом, зеленом и розовом.
Интересно, что рекламу снимали прямо на улице с использованием скульптур Кристины Нагель, которые будут установлены в бутиках бренда.
Новая коллекция стала уже второй для брендов.
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