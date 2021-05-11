Ажурные, лаконичные и в пасторальном стиле: модные платья весны и лета 2021

/ Фото: matchesfashion.com

Температура за окном намекает, что уже пора переодеваться в трендовые юбки и легкие платья. Сезон весна-лето 2021 традиционно не обходится без цветочных принтов, струящихся тканей и нежных оборок. Но есть и более оригинальные варианты — например, с акцентными рукавами и провокационный длины. Об этих и других трендовых фасонах платьев говорим сегодня.

Платье-рубашка

Если что-то и может посоревноваться по популярности с little black dress, то это платье-рубашка. Оно так же универсально, удобно и никогда не устареет. По-настоящему выгодной инвестицией станет белое свободного кроя. Готовы к экспериментам? Тогда самый стильный выбор — насыщенные цвета, драпировки и женственные силуэты.

Raey / Фото: matchesfashion.com

Halpern / Фото: matchesfashion.com

Simone Rocha / Фото: matchesfashion.com

Лаконичное

Еще один пример модного платья вне времени — минималистичное в светлых натуральных оттенках. Такое станет идеальной базой для любого случая. Добавьте рюкзак и кроссовки — и можно на прогулку. Если собираетесь в офис, замените спортивную обувь туфлями на невысоком каблуке. Ну а яркое объемное колье за секунду создаст праздничный образ.

CO / Фото: matchesfashion.com

The Row / Фото: matchesfashion.com

Issey Miyake / Фото: matchesfashion.com

С объемными рукавами

В этом теплом сезоне особенно актуальны расширяющиеся к низу рукава, многослойные и игривые рукава-фонарики. Почти в любом формате они вносят романтические нотки и делают фигуру пропорциональной. Самый волнительный вариант — платье с пышными спущенными рукавами, которые оголяют линию плеч.

Mara Hoffman / Фото: matchesfashion.com

Isabel Marant / Фото: matchesfashion.com

Bottega Veneta / Фото: matchesfashion.com

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Ажурное

Сейчас снова на пике популярности эстетика 70-х. Ее невозможно представить без ажурных элементов — кроше, макраме, бахромы, кисточек, кружева. Для повседневных образов идеально подойдет мини с перфорацией, а когда хочется выглядеть чуть более утонченно — выбирайте длину макси, цветы и мелкую вязку. Воланы и рюши тоже будут очень кстати.

Ganni / Фото: matchesfashion.com

LoveShackFancy / Фото: matchesfashion.com

Matteau / Фото: matchesfashion.com

В пасторальном стиле

Такие платья еще называют деревенскими или платьями пастушек. Это приталенные сарафаны из струящихся тканей, часто с квадратным вырезом и принтом из полевых цветов. Смотрятся максимально нежно, трогательно и очень по-летнему. Подберите к такому платью соломенную сумку, украсьте волосы ободком или широкой лентой — получится идеальный наряд для романтических свиданий и неспешных прогулок вдоль набережной.

Matteau / Фото: matchesfashion.com

Loretta Caponi / Фото: matchesfashion.com

Zimmerman / Фото: matchesfashion.com

Мини

Сезон коротких юбок и платьев официально стартовал! Если даже в карантин вы находили время на приседания или йогу, пора похвастаться результатом своих трудов. Ведь этим летом дизайнеры предлагают отбросить смущение и демонстрировать стройные ноги во всей красе. Для дневных луков подойдет наивное мини в стиле baby doll, а вечером можно пуститься во все тяжкие — надеть дерзкое облегающее платье с дискотек 2000-х.

Saint Laurent / Фото: matchesfashion.com

Gauge81 / Фото: matchesfashion.com

See by Chloe / Фото: matchesfashion.com

Напомним, ранее мы рассказывали про 3 модели брюк, с которыми вы забудете про джинсы.