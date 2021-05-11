Ажурные, лаконичные и в пасторальном стиле: модные платья весны и лета 2021

/ Фото: matchesfashion.com
Температура за окном намекает, что уже пора переодеваться в трендовые юбки и легкие платья. Сезон весна-лето 2021 традиционно не обходится без цветочных принтов, струящихся тканей и нежных оборок. Но есть и более оригинальные варианты — например, с акцентными рукавами и провокационный длины. Об этих и других трендовых фасонах платьев говорим сегодня.
Платье-рубашка
Если что-то и может посоревноваться по популярности с little black dress, то это платье-рубашка. Оно так же универсально, удобно и никогда не устареет. По-настоящему выгодной инвестицией станет белое свободного кроя. Готовы к экспериментам? Тогда самый стильный выбор — насыщенные цвета, драпировки и женственные силуэты.
Raey / Фото: matchesfashion.com
Halpern / Фото: matchesfashion.com
Simone Rocha / Фото: matchesfashion.com
Лаконичное
Еще один пример модного платья вне времени — минималистичное в светлых натуральных оттенках. Такое станет идеальной базой для любого случая. Добавьте рюкзак и кроссовки — и можно на прогулку. Если собираетесь в офис, замените спортивную обувь туфлями на невысоком каблуке. Ну а яркое объемное колье за секунду создаст праздничный образ.
CO / Фото: matchesfashion.com
The Row / Фото: matchesfashion.com
Issey Miyake / Фото: matchesfashion.com
С объемными рукавами
В этом теплом сезоне особенно актуальны расширяющиеся к низу рукава, многослойные и игривые рукава-фонарики. Почти в любом формате они вносят романтические нотки и делают фигуру пропорциональной. Самый волнительный вариант — платье с пышными спущенными рукавами, которые оголяют линию плеч.
Mara Hoffman / Фото: matchesfashion.com
Isabel Marant / Фото: matchesfashion.com
Bottega Veneta / Фото: matchesfashion.com
Ажурное
Сейчас снова на пике популярности эстетика 70-х. Ее невозможно представить без ажурных элементов — кроше, макраме, бахромы, кисточек, кружева. Для повседневных образов идеально подойдет мини с перфорацией, а когда хочется выглядеть чуть более утонченно — выбирайте длину макси, цветы и мелкую вязку. Воланы и рюши тоже будут очень кстати.
Ganni / Фото: matchesfashion.com
LoveShackFancy / Фото: matchesfashion.com
Matteau / Фото: matchesfashion.com
В пасторальном стиле
Такие платья еще называют деревенскими или платьями пастушек. Это приталенные сарафаны из струящихся тканей, часто с квадратным вырезом и принтом из полевых цветов. Смотрятся максимально нежно, трогательно и очень по-летнему. Подберите к такому платью соломенную сумку, украсьте волосы ободком или широкой лентой — получится идеальный наряд для романтических свиданий и неспешных прогулок вдоль набережной.
Matteau / Фото: matchesfashion.com
Loretta Caponi / Фото: matchesfashion.com
Zimmerman / Фото: matchesfashion.com
Мини
Сезон коротких юбок и платьев официально стартовал! Если даже в карантин вы находили время на приседания или йогу, пора похвастаться результатом своих трудов. Ведь этим летом дизайнеры предлагают отбросить смущение и демонстрировать стройные ноги во всей красе. Для дневных луков подойдет наивное мини в стиле baby doll, а вечером можно пуститься во все тяжкие — надеть дерзкое облегающее платье с дискотек 2000-х.
Saint Laurent / Фото: matchesfashion.com
Gauge81 / Фото: matchesfashion.com
See by Chloe / Фото: matchesfashion.com
Напомним, ранее мы рассказывали про 3 модели брюк, с которыми вы забудете про джинсы.