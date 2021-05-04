Аромасвеча с запахом алкоголя VS бутылка спиртного: что дешевле?

Аромасвечи — продукт горения, без которого сегодня не обходится ни один дом. Понимаем, они делают атмосферу уютной и романтичной. Поэтому мы собрали "алкогольные" предложения от брендов ароматических свечей на случай, если захотите попробовать нетипичные интерпретации. Словом, убили двух зайцев. А еще сравнили их с прайсом алкопозиций в супермаркете. И цифры нас дивили! Теперь понятно, почему на вечеринках все же преобладает спиртное.

"Ледяное вино"

Дебютная свеча с запахом вина от польского производителя Flagolie. В ней не просто акцент на напитке, здесь еще и температура важна. Потому назвали единицу – "Ледяное вино". Неужели креатор прочитал нашу предыдущую статью о правильном проведении дегустации дома и решил подавать вино переохлажденным?!

"Ледяное вино" / Фото: скриншот

Обещают, что она удивит пьянящим ароматом холодного вина и будет устранять неприятные запахи в доме. Стоит свеча – 519 гривен (170 г). Конечно, мы не внесем ее в рубрику "Самое дорогое", но на эту сумму можно купить до 3-х бутылок вина. Хм, интересно, какой вариант вы все же выберете: наслаждение "холодным" ароматом или подборку бутылок вина?

Свеча с ароматом дубовой бочки и джина

Переходим к крепким спиртным. Есть здесь любители джина? Теперь можете легко отказаться от напитка, если давно собирались это сделать и наслаждаться им в формате свечи – через аромат. Потому что мы нашли единицу с джином от бренда Kobo Moonshine по цене 899 гривен (360 г).

Свеча с ароматом дубовой бочки и джина / Фото: скриншот

Но существуют одно "но" – дешевле все же купить бутылку джина! К слову, всем известный Bombay Sapphire (0.7 л) стоит около 700 гривен, а Beefeater (0.7 л) – 500 гривен. Да, штучки для апгрейда атмосферы – дорогое удовольствие. Поскольку за 900 гривен можно купить качественный джин Hendricks.

Crisp Champagne

И не без шампанского! Ассортимент свечей с этим игристым крупнейший на рынке. Нашли аромасвечу от VOLUSPA Maison Noir и на запах она с ванилью, дубовым деревом и шампанским. Цена такой – 490 гривен (85 г.). Традиционный напиток из Шампани за такой прайс не купить, максимум – игристое из других географических локаций, например, просекко.

Crisp Champagne / Фото: скриншот Реклама

Свеча идеально подойдет для разговоров с подругой под бокал игристого и срок ее горения – 25 часов. Идеальное время, вы как раз успеете обсудить самое главное.

Sparkling Rose

Нашли свечу с запахом игристого вина! Если любите розе, то вы оцените запах Sparkling Rose. Потому что она соединила в себе основные ноты черной смородины, просекко и лепестков роз. Еще почувствуете малину, инжир и вишню. Похожая рецептура у многих розе!

Sparkling Rose / Фото: скриншот

Стоит свеча – 595 гривен (115 г) и гореть будет до 25 часов. По указанному прайсу реально приобрести две бутылки розе в супермаркете. Вы можете запланировать комбо – приобрести сразу две единицы игристого, свечу и простестировать два варианта. И выбрать на будущее тот, который больше по душе!

"Корневое пиво"

Да, свеча с запахом пива также есть на рынке Украины. Вариант аромасвечи "Корневое пиво" от американской компании Beamer Candle Co продают в кружке. Вангуем, с такой вы пили коктейли в барах, или кофе холодного формата в кафе. А особенность корневого пива в коре дерева Сассафрас, который есть в основе продукта и напиток популярен в Северной Америке. У нас также он представлен не только в классическом формате бутылки, но и свечи.

"Корневое пиво" / Фото: скриншот

Стоит единица – 595 гривен (340 г.). Обещают, что воска хватит на 90 часов. Пиво, конечно, вы бы скорее выпили. К слову, безалкогольного корневого можно было бы приобрести 8 штук на указанный прайс. Да, свеча не сделает вашу атмосферу романтичной, но когда почувствуете запах — на мгновение вернет мыслями в паб, за чем мы так скучаем в пандемию.

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