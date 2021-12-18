Армения: как долететь, карантинные ограничения и есть ли на что посмотреть

Что стоит знать перед тем, как отправиться в Армению / Фото: Коллаж: Сегодня

Очарование, колорит, традиционное восточное гостеприимство и все виды развлечений. Влюбиться в Армению можно легко, побродив по уютным улочкам. Подробности рассказывает корреспондент "Сегодня" Анастасия Блыщик.

Первое, что встречает путешествующих в Армению туристов – огромный Арарат – потухший вулкан, расположенный на территории Турции. При этом Армения утверждает, что это их достояние. Споры между странами ведутся до сих пор. Местные говорят: тем, кто сможет увидеть Арарат, очень повезет, ведь гора часто затянута туманом и облаками. Но разглядеть в полной мере нам удалось, хоть и через иллюминатор самолета.

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Арарат / Фото: Сегодня

Пересечение границы и карантинные ограничения

Запланировать путешествие в Армению можно хоть за день до вылета, ведь виза туристам не требуется. Элементарное, что необходимо – приобрести билет по своему загранпаспорту и не забыть взять ковид-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Кстати, Армения признает все вакцины, даже русский "Спутник V". Потому вакцинированный турист может приехать поглядеть страну. Карантинные ограничения в Армении не так жестки, как, например, в Украине или европейских странах. Масочный режим соблюдают единицы. Ковид-сертификаты у нас спросили только в аэропорту.

Топ достопримечательностей

Достопримечательности, древние монастыри, музеи и объекты ЮНЕСКО. Армения – точно экскурсионная страна.

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Музей Матенадоран расположен в Ереване. И он необычен. Местные рассказали, что для них – это настоящая сокровищница древнейших рукописей. В музее хранят книги не только на греческом, сирийском, арабском… но и даже на украинском. Бесценные книги здесь начали собирать еще в V веке – когда армяне приняли христианство, а Месропа Маштоца создал армянскую письменность и перевел Библию. Сотрудники не только заботятся о сохранении экспонатов, но и постоянно их реставрируют.

Музей Матенадаран / Фото: Сегодня

Монастырский комплекс – одно из наиболее посещаемых туристических мест. На объект Всемирного наследия ЮНЕСКО необходимо смотреть днем и ночью. Ведь как только заходит солнце – монастырь подсвечивают разными цветами. В 1679 году сильное землетрясение разрушило храм. Устоял только постамент с лестницей. Колонны, стены и крыша развалились полностью. Здесь сама природа придает внутренние силы. Некоторые люди даже вылезают на самую вершину монастыря и долго наслаждаются видами.

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Монастырский комплекс Гарни / Фото: Сегодня

Пещера Арени. В Армении производят и пьют вино не менее 6 тысяч лет. И это подтвердили археологи, только десятилетия назад в пещере обнаружившие остатки древнейшего в мире винного завода. А раскопали они – винодельческие емкости, прессы и даже ботинок винодела. Долина Арени лежала на дне моря. Сейчас это самая сухая часть Армении и очень жаркая. Такой климат идеален для выращивания винограда.

Пещера Арени / Фото: Сегодня

Блошиный рынок "Вернисаж"

Здесь можно купить куклы ручной работы, национальные музыкальные инструменты, тарелки, посуду, картины, ковры, керамику, настольные игры, изделия из дерева. Встречается и антиквариат. Стоимость продукции в большинстве случаев доступна и невысока. Работает рынок каждый день.

Блошиный рынок "Вернисаж" / Фото: Сегодня

Винный и коньячный тур

Сказать, что Армении повезло с климатом – это ничего не сказать. Ведь здесь 300 солнечных дней в году, что способствует прекрасному вызреванию винограда и насыщению сахаром. Армяне говорят: белое сухое вино или красное с привкусом перца – надолго оставляет послевкусие. В стране 77 тысяч фермеров выращивают виноград. В год они производят 12 миллионов литров этого напитка. Из них три идет на экспорт. Армяне говорят: если вы приехали к ним – дегустация алкоголя обязательна. Для армян – это целое искусство. На винном заводе "Воскеваз" с нами поделились лайфаками:

Аромат – это первое, что раскрывает вкус. Надо взболтать бокал с вином и осторожно вдохнуть запах. В данный момент советуют включить фантазию и попытаться почувствовать, какие ноты присутствуют в напитке – дерево, цветы, фрукты.

– это первое, что раскрывает вкус. Надо взболтать бокал с вином и осторожно вдохнуть запах. В данный момент советуют включить фантазию и попытаться почувствовать, какие ноты присутствуют в напитке – дерево, цветы, фрукты. Не глотайте сразу , подержите во рту, дайте губам, языку и небу почувствовать все грани напитка.

, подержите во рту, дайте губам, языку и небу почувствовать все грани напитка. Держа небольшой глоток вина, едва откройте губы – воздух поможет лучше понять вкус.

Вина Армении / Фото: Сегодня

Но не вином единственным. В год армяне производят почти 45 миллионов литров коньяка. На экспорт посылают 20 миллионов литров. Кстати, в этом году Армения отказалась называть коньяк – коньяком. Вместо него – бренди. За это страна получила от Евросоюза – три миллиона евро.

((7 фото КОНЬЯК))

Символом страны является коньячный завод Арарат. Этот бренд известен более чем в 50 странах мира. Чтобы получить вкусный напиток, армяне соединяют основные компоненты: виноград, древесину кавказского дуба, родниковую воду источника Катнахпюр и талант мастеров, сохраняющих богатое наследие производства коньяков Aрарат.

Гастротуризм

Армянская кухня – это много зелени, сыры, овощи и конечно, лаваш. Это первое, что увидят туристы за своим столом. Через 20 минут официанты преподнесут вам горячее блюдо. Например, долма – восточные голубцы, только вместо капусты фарш обертывают в виноградные листья. Или хаш с говяжьих или бараньих ног. Люди готовят его на медленном огне ночью в воде. На десерт предлагают сладкую пахлаву или пирог Гата.

Погода

В Армении достаточно разнообразен климат. Несмотря на то, что страна расположена в субтропической зоне, все же для большей ее части характерен континентальный климат с жарким летом и теплой зимой. Местные нам рассказали, что даже в январе у них может быть плюс 20 градусов.

Деньги

Денежной единицей Армении является драм. На время нашего пребывания в стране, 100 армянских драм равнялось 5 гривен и 50 копеек. Точек обмена в стране очень много. Наименее выгоден курс в аэропорту. Наиболее выгодный – в банках и супермаркетах. Важно учесть то, что в Армении наличные деньги принимают исключительно в армянских драмах. Зато, рассчитаться картой – не проблема.

Язык и общение

В Армении один официальный язык – армянский. Так как страна зависима от России, большинство населения свободно владеют русским. Чего не скажешь о молодежи. Для них родной исключительно армянский, а вторым языком является английский.

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