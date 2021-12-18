Вірменія: як долетіти, карантинні обмеження та чи є на що подивитися

Що варто знати перед тим, як відправитися до Вірменії / Фото: Колаж: Сьогодні

Чарівність, колорит, традиційна східна гостинність та всі види розваг. Закохатися у Вірменію можна легко, побродивши затишними вуличками. Подробиці розповідає кореспондентка "Сьогодні" Анастасія Блищик.

Перше, що зустрічає туристів, які подорожують до Вірменії – величезний Арарат – згаслий вулкан, який розташований на території Туреччини. При цьому Вірменія стверджує, що це саме їх надбання. Тому спори між країнами ведуться досі. Місцеві кажуть: ті, хто зможуть побачити Арарат дуже пощастить, адже гора часто затягнена туманом та хмарами. Але розгледіти сповна нам таки вдалося, хоч і через ілюмінатор літака.

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Арарат / Фото: Сьогодні

Перетин кордону та карантинні обмеження

Запланувати подорож до Вірменії можна хоч за день до вильоту, адже віза туристам не потрібна. Елементарне, що треба – придбати квиток за своїм закордонним паспортом та не забути взяти ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест. До речі, Вірменія визнає усі вакцини, навіть російський "Спутник V". Тому будь-який вакцинований турист може приїхати подивитися країну. Карантинні обмеження у Вірменії не такі жорсткі, як наприклад в Україні чи європейських країнах. Масковий режим дотримуються одиниці. Ковід-сертифікати у нас запитали тільки в аеропорту.

Топ пам'яток

Природні пам’ятки, стародавні монастирі, музеї та об’єкти ЮНЕСКО. Вірменія – точно екскурсійна країна.

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Музей Матенадаран розташований в Єревані. І він незвичайний. Місцеві розповіли, що для них – це справжня скарбниця найдавніших рукописів. У музеї зберігають книги не тільки грецькою, сірійською, арабською…а й навіть українською. Безцінні книжки тут почали збирати ще в V столітті – коли вірмени прийняли християнство, а Месропа Маштоца створив вірменську писемність і перевів Біблію. Співробітники не тільки дбають про збереження експонатів, а й постійно їх реставрують.

Музей Матенадаран / Фото: Сьогодні

Монастирський комплекс Гарні – один із найбільш відвідуваних туристичних місць. На об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО треба дивитися вдень і вночі. Адже як тільки заходить сонце – монастир підсвічують різними кольорами. У 1679 році сильний землетрус зруйнував храм. Встояв лише постамент зі сходами. Колони, стіни і дах розвалились повністю. Тут сама природа додає внутрішніх сил. Деякі люди навіть вилазять на саму вершину монастиря й довго насолоджуються краєвидами.

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Монастирський комплекс Гарні / Фото: Сьогодні

Печера Арені. У Вірменії виробляють та п’ють вино, щонайменше 6 тисяч років. І це підтвердили археологи, які лише десятиліття тому в печері знайшли залишки найдавнішого у світі винного заводу. А розкопали вони – виноробні ємності, преси, та навіть черевик винороба. Долина Арені лежала на дні моря. Зараз це найсухіша частина Вірменії і дуже спекотна. Такий клімат ідеальний для вирощування винограду.

Печера Арені / Фото: Сьогодні

Блошиний ринок "Вернісаж"

Тут можна купити ляльки ручної роботи, національні музичні інструменти, тарілки, посуд, картини, килими, кераміку, настільні ігри, вироби з деревини. Зустрічається і антикваріат. Вартість продукції в більшості випадків доступна і невисока. Працює ринок щодня.

Блошиний ринок "Вернісаж" / Фото: Сьогодні

Винний та коньячний тур

Сказати, що Вірменії пощастило з кліматом – це нічого не сказати. Адже тут 300-та сонячних днів на рік, що сприяє чудовому визріванню винограду та насиченню його цукром. Вірмени кажуть: біле сухе вино або червоне з присмаком перцю – надовго залишає післясмак. В країні 77 тисяч фермерів вирощують виноград. В рік вони виробляють 12 мільйонів літрів цього напою. З них три йде на експорт. Вірмени кажуть: якщо ви приїхали до них – дегустація алкоголю обов’язкова. Для вірменів – це ціле мистецтво. На винному заводі "Воскеваз" з нами поділилися лайфаками:

Аромат – це перше, що розкриває смак. Треба збовтати келих з вином та обережно вдихнути запах. В цей момент радять увімкніть фантазію та спробувати відчути, які саме ноти присутні у напої – дерево, квіти, фрукти.

– це перше, що розкриває смак. Треба збовтати келих з вином та обережно вдихнути запах. В цей момент радять увімкніть фантазію та спробувати відчути, які саме ноти присутні у напої – дерево, квіти, фрукти. Не ковтайте одразу , потримайте у роті, дайте губам, язику та піднебінню відчути усі грані напою.

, потримайте у роті, дайте губам, язику та піднебінню відчути усі грані напою. Тримаючи невеликий ковток вина, ледь відкрийте губи – повітря допоможе краще зрозуміти смак.

Вина Вірменії / Фото: Сьогодні

Але не вином єдиним. На рік вірмени виробляють майже 45 мільйонів літрів коньяка. На експорт відправляють 20 мільйонів літрів. До речі, цього року Вірменія відмовилася називати коньяк – коньяком. Натомість – бренді. За це країна отримала від Євросоюзу – три мільйони євро.

((7 фото КОНЬЯК))

Символом країни є коньячний завод Арарат. Цей бренд відомий у більш ніж 50 країнах світу. Аби отримати смачний напій, вірмени з'єднують основні компоненти: виноград, деревину кавказького дуба, джерельну воду джерела Катнахпюр та талант майстрів, що зберігають багату спадщину виробництва коньяків Aрарат.

Гастротуризм

Вірменська кухня – це багато зелені, сири, овочі і звичайно, лаваш. Це перше, що побачать туристи за своїм столом. За 20 хвилин офіціанти піднесуть вам гарячу страву. Наприклад, долму – східні голубці, тільки замість капусти фарш обгортають у виноградне листя. Або хаш з яловичих або баранячих ніг. Люди готують його на повільному вогні протягом ночі у воді. На десерт пропонують солодку пахлаву або пиріг Гата.

Погода

У Вірменії досить різноманітний клімат. Попри те, що країна розташована в субтропічній зоні, все ж для більшої її частини характерний континентальний клімат з жарким літом і теплою зимою. Місцеві нам розповіли, що навіть в січні у них може бути плюс 20 градусів.

Гроші

Грошовою одиницею Вірменії є драм. На час нашого перебування в країні, 100 вірменських драм дорівнювало 5 гривень та 50 копійок. Точок обміну в країні дуже багато. Найменш вигідний курс в аеропорту. Найбільш вигідний – в банках та супермаркетах. Важливо врахувати те, що у Вірменії готівку приймають виключно у вірменських драмах. Натомість, розрахуватися карткою – не проблема.

Мова та спілкування

У Вірменії одна офіційна мова – вірменська. Через те, що країна залежна від Росії, більшість населення вільно володіють російською. Чого не скажеш про молодь. Для них рідна виключно вірменська, а другою мовою є англійська.

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