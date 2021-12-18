Вірменія: як долетіти, карантинні обмеження та чи є на що подивитися

Що варто знати перед тим, як відправитися до Вірменії / Фото: Колаж: Сьогодні
Чарівність, колорит, традиційна східна гостинність та всі види розваг. Закохатися у Вірменію можна легко, побродивши затишними вуличками. Подробиці розповідає кореспондентка "Сьогодні" Анастасія Блищик.
Перше, що зустрічає туристів, які подорожують до Вірменії – величезний Арарат – згаслий вулкан, який розташований на території Туреччини. При цьому Вірменія стверджує, що це саме їх надбання. Тому спори між країнами ведуться досі. Місцеві кажуть: ті, хто зможуть побачити Арарат дуже пощастить, адже гора часто затягнена туманом та хмарами. Але розгледіти сповна нам таки вдалося, хоч і через ілюмінатор літака.
Перетин кордону та карантинні обмеження
Запланувати подорож до Вірменії можна хоч за день до вильоту, адже віза туристам не потрібна. Елементарне, що треба – придбати квиток за своїм закордонним паспортом та не забути взяти ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест. До речі, Вірменія визнає усі вакцини, навіть російський "Спутник V". Тому будь-який вакцинований турист може приїхати подивитися країну. Карантинні обмеження у Вірменії не такі жорсткі, як наприклад в Україні чи європейських країнах. Масковий режим дотримуються одиниці. Ковід-сертифікати у нас запитали тільки в аеропорту.
Топ пам'яток
Природні пам’ятки, стародавні монастирі, музеї та об’єкти ЮНЕСКО. Вірменія – точно екскурсійна країна.
Тут можна купити ляльки ручної роботи, національні музичні інструменти, тарілки, посуд, картини, килими, кераміку, настільні ігри, вироби з деревини. Зустрічається і антикваріат. Вартість продукції в більшості випадків доступна і невисока. Працює ринок щодня.
Винний та коньячний тур
Сказати, що Вірменії пощастило з кліматом – це нічого не сказати. Адже тут 300-та сонячних днів на рік, що сприяє чудовому визріванню винограду та насиченню його цукром. Вірмени кажуть: біле сухе вино або червоне з присмаком перцю – надовго залишає післясмак. В країні 77 тисяч фермерів вирощують виноград. В рік вони виробляють 12 мільйонів літрів цього напою. З них три йде на експорт. Вірмени кажуть: якщо ви приїхали до них – дегустація алкоголю обов’язкова. Для вірменів – це ціле мистецтво. На винному заводі "Воскеваз" з нами поділилися лайфаками:
- Аромат – це перше, що розкриває смак. Треба збовтати келих з вином та обережно вдихнути запах. В цей момент радять увімкніть фантазію та спробувати відчути, які саме ноти присутні у напої – дерево, квіти, фрукти.
- Не ковтайте одразу, потримайте у роті, дайте губам, язику та піднебінню відчути усі грані напою.
- Тримаючи невеликий ковток вина, ледь відкрийте губи – повітря допоможе краще зрозуміти смак.
Але не вином єдиним. На рік вірмени виробляють майже 45 мільйонів літрів коньяка. На експорт відправляють 20 мільйонів літрів. До речі, цього року Вірменія відмовилася називати коньяк – коньяком. Натомість – бренді. За це країна отримала від Євросоюзу – три мільйони євро.
((7 фото КОНЬЯК))
Символом країни є коньячний завод Арарат. Цей бренд відомий у більш ніж 50 країнах світу. Аби отримати смачний напій, вірмени з'єднують основні компоненти: виноград, деревину кавказького дуба, джерельну воду джерела Катнахпюр та талант майстрів, що зберігають багату спадщину виробництва коньяків Aрарат.
Гастротуризм
Вірменська кухня – це багато зелені, сири, овочі і звичайно, лаваш. Це перше, що побачать туристи за своїм столом. За 20 хвилин офіціанти піднесуть вам гарячу страву. Наприклад, долму – східні голубці, тільки замість капусти фарш обгортають у виноградне листя. Або хаш з яловичих або баранячих ніг. Люди готують його на повільному вогні протягом ночі у воді. На десерт пропонують солодку пахлаву або пиріг Гата.
Погода
У Вірменії досить різноманітний клімат. Попри те, що країна розташована в субтропічній зоні, все ж для більшої її частини характерний континентальний клімат з жарким літом і теплою зимою. Місцеві нам розповіли, що навіть в січні у них може бути плюс 20 градусів.
Гроші
Грошовою одиницею Вірменії є драм. На час нашого перебування в країні, 100 вірменських драм дорівнювало 5 гривень та 50 копійок. Точок обміну в країні дуже багато. Найменш вигідний курс в аеропорту. Найбільш вигідний – в банках та супермаркетах. Важливо врахувати те, що у Вірменії готівку приймають виключно у вірменських драмах. Натомість, розрахуватися карткою – не проблема.
Мова та спілкування
У Вірменії одна офіційна мова – вірменська. Через те, що країна залежна від Росії, більшість населення вільно володіють російською. Чого не скажеш про молодь. Для них рідна виключно вірменська, а другою мовою є англійська.
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