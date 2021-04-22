Анна Богдан из Холостяка-11 призналась, что не хотела бы стать участницей реалити снова

Экс-супруга бывшего главы Офиса президента заявила, что ей понравилось участвовать в шоу, но во второй раз она бы точно не согласилась принять в нем участие

Проект "Холостяк-11" еще не завершился, и кто стал победительницей, завоевав сердце Михаила Заливако, мы тоже узнаем лишь через месяц. Одной из главных фавориток на проекте является Анна Богдан.

Девушка активно общается с подписчиками в соцсетях, отвечая на их вопросы. Один из фолловеров Богдан поинтересовался, приняла бы Анна участие в "Холостяке" снова и не жалеет ли она о том, что пошла на шоу.

"Нет, ни капельки не жалею. Это очень интересный опыт в моей жизни, познакомилась с невероятными людьми. Но больше бы не пошла", – сказала Анна и пообещала позже рассказать об этом более подробно.

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Скриншот: Instagram

Пока зрители еще не догадались, кто станет победительницей "Холостяка-11", но многие пророчат победу именно Анне. Главный герой проекта Михаил Заливако проявляет к девушке знаки внимания и свою симпатию – парочка уже ходила на свидания и целовалась. Но у Анны есть сильные конкурентки, поэтому пока о ее вероятной победе в проекте говорить рано.

Напомним, экс-порнозвезда из "Холостяка-11" рассказала, как добиться симпатии главного героя шоу.