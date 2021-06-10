Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки (фото)

Экс-супруг Ани Лорак приехал на день рождения дочки / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/muratnalca
От глаз внимательных поклонников не скрылось то, что на дне рождении дочки Ани Лорак присутствовал ее бывший супруг – отец Софии Мурат Налчаджиоглу. Звездный папа поделился серией веселых фото и видео с празднования в соцсети. Это дало повод некоторым поклонникам снова подумать, что экс-супруги снова вместе.
В день рождения дочери в Instagram-аккаунте Мурата появилось видео Софии из TikTok. В ролике девочка примеряет стильное платье и снимает себя в зеркале.
"Спасибо тебе, Господи", – написал экс-супруг Ани Лорак.
Затем Мурат обрадовал семью своим приездом в Москву. Отец не мог пропустить важный праздник своей дочки. Для празднования Ани Лорак собрала друзей и близких Софии. А локацией стало одно из красивых заведений в Москве.
Экс-супруг Ани Лорак Мурат с дочкой в ее день рождения / Фото: instagram.com/muratnalca
В кадр попал момент, когда Софии подарили куклу ее мечты.
Дочке Ани Лорак и Мурата подарили куклу на день рождения / Фото: instagram.com/anilorak
Звездные родители делились множеством видео и фотографий в этот вечер.
Ани Лорак и ее дочь София / Фото: instagram.com/anilorak
Слухи о воссоединении Ани Лорак и ее бывшего Мурата Налчаджиоглу появились в этом году. Супругов начали все чаще замечать вместе. В мае они отправились вместе на отдых в Турцию, а пару дней назад Мурат Налчаджиоглу пришел на концерт Лорак. Хоть и совместными фото бывшие влюбленные предпочитают не делиться, не исключено, что в ближайшее время они всех удивят.
Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись в 2019 году. Их брак продлился 10 лет, на протяжении которых миллионы поклонников певицы следили за их отношениями.
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