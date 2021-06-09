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Ани Лорак и ее экс-супруг по-отдельности поздравили дочь с 10-летием (фото)

Сегодня, 18:09

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, устроила дочке праздник мечты. А отец Софии, Мурат Налчаджиоглу, специально для этого прилетел из Киева в Москву

Ани Лорак поздравляет дочь с днем рождения
Ани Лорак поздравляет дочь с днем рождения
Фото: instagram.com/anilorak

Сегодня, 9 июня в семье Ани Лорак, которая не посетила премию МУЗ-ТВ несмотря на номинацию, настоящий праздник. Дочке артистки и ее экс-супруга бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, исполняется 10 лет. И, судя по фото в соцсети Ани Лорак, юная София безмерно счастлива тому, что подготовили для нее родители.

В Instagram-аккаунте Ани Лорак появилось ее совместное фото с дочкой. Фотограф заснял момент, когда певица крепко обняла Софию, а та, закрыв глаза, засмеялась. Для праздника Ани Лорак организовала доставку целого "букета" гелиевых шаров и цифр "10".

"Дорогая моя доченька, поздравляю тебя. День твоего рождения — мой самый любимый день в году! Ты уникальна. Будь счастлива и здорова. Ничего не бойся, смело иди по жизни, я знаю, у тебя всё получится!
Мама всегда рядом. Люблю тебя, моя крошка!" – подписала фотографию Ани Лорак.

Звездная мама и дочь позировали на фото столов в заведении. К моменту фото гости еще, видимо, не пришли.

Также певица опубликовала коллаж с фотографиями дочери разных годов. На нескольких кадрах можно увидеть Софию, когда та была еще карапузом.

Дочь Ани Лорак празднует 10-летие
Дочь Ани Лорак празднует 10-летие
Фото: instagram.com/anilorak

При этом, на фото Ани Лорак отметила лишь дочь, не упоминая своего экс-супруга. Он, впрочем, сделал то же самое, запостив идентичный фотоколлаж.

Однако на празднике все же присутствовали оба родителя. Мурат Налчаджиоглу специально приехал из Киева в Москву, где живет София с ее мамой.

Экс-супруг Ани Лорак Мурат с дочкой в ее день рождения
Экс-супруг Ани Лорак Мурат с дочкой в ее день рождения
Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись в 2019 году. Их брак продлился 10 лет, на протяжении которых миллионы поклонников певицы следили за их отношениями.

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Ранее известный шансонье из Черновцов объяснил, почему на самом деле Ани Лорак уехала в Россию.

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