Ани Лорак призналась, сколько ей готовы заплатить за откровенную фотосессию

Ани Лорак рассказала, что получает пикантные предложения от мужских журналов. Издания хотят, чтобы певица снялась в "горячей" фотосессии

/ Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая на днях представила новую песня, рассказала об откровенных съемках для мужских журналов. Как призналась певица, она получает предложения сняться в стиле ню. По словам артистки, ей предлагают хорошие гонорары.

"Периодически обращаются всевозможные издания. Даже деньги предлагают, тысяч 500 рублей (187 695 гривен), вот до миллиона доходило. Но миллион – это значит фотосессия в стиле hot", – рассказала Ани Лорак в интервью в эфире одной из российских радиостанций.

Судя по словам певицы, она пока не соглашается на подобные предложения, однако опыт участия в таких съемках у Лорак все же есть. В 2010 году артистка украсила обложку мужского журнала Maxim.

Ани Лорак для журнала Maxim / Фото: Spletnik

Ани Лорак для журнала Maxim / Фото: maximonline.ru/

Также у себя в Instagram певица часто делится снимками, демонстрируя свою фигуру.

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