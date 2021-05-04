Версія українською
$ 27,75
33,64

Ани Лорак прервала молчание после скандала с Меладзе (фото)

4 мая, 18:28

Инна Петрова

Певица опубликовала яркие снимки в купальнике, сделанные на яхте

Пока все вокруг обсуждают слова Ани Лорак о Константине Меладзе, Оля Полякова поддерживает ее, а другие ставят под сомнения слухи о домогательствах, певица не комментирует происходящее.

Вместо этого Лорак в новом посте в Instagram показала идеальную фигуру. Певица позировала на камеру в черном купальнике с вырезами и ярком оранжевом халате. Мы в восторге!

Фото: instagram.com/anilorak

Читайте также: Кто из звезд поддержал Полякову, обвинившую Меладзе в харассменте

Реклама
Фото: instagram.com/anilorak

"Сбежав от городской суеты, в очередной раз понимаю, как важно находить время на честное общение с собой. Нет ничего ценнее, чем внутренняя гармония и искренность по отношению к самому себе", – написала в публикации Ани Лорак.

В комментариях поклонники звезды написали ей много лестных слов:

Скриншот: instagram.com/anilorak

Недавно экс-участница "ВИА Гры" Надя Мейхер защитила Меладзе в истории о домогательствах, а слова Поляковой назвала шуткой.

Новости на эту же тему:

Билли Айлиш впервые отказалась от оверсайз и снялась в стиле пин-ап для Vogue – фото Полякова объяснила свою страсть к обнаженке – почему этого не должны бояться женщины Секс-скандал вокруг Меладзе, или Почему слухи о харассменте могут быть правдой
Ани Лорак фигура звезд

Реклама