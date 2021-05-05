Версія українською
$ 27,73
33,51

Ани Лорак отправилась на отдых с экс-супругом — новое доказательство

5 мая, 13:03

Элина Пелешенко

В Сети предположили, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу вместе с дочкой Софией отдыхают вместе в Турции

Певица Ани Лорак в одном из своих интервью опровергла воссоединение с бывшим супругом. Она сообщила, что с Муратом Налчаджиоглу им удалось наладить отношения ради дочери. Но вот поклонники все равно считают, что пара снова вместе. А поводом для такого предположения стали фото на яхте.

Сейчас Мурат вместе с Софией находятся на отдыхе в Турции. Любящий отец делится у себя в Instastories снимками с поездки. Так поклонников привлекло фото Софии на яхте.

Ани Лорак также опубликовала яркие снимки в купальнике, сделанные на яхте. Но вот местоположение певица не стала указывать.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Реклама

В комментариях считают, что пара отдыхает вместе, но не афиширует этого.

Ранее мы рассказывали, почему все думают, что пара снова вместе.

Новости на эту же тему:

Полякова вступилась за Лорак и заявила, что Константин Меладзе тоже предлагал ей интим Модная битва: Ани Лорак повторила образ Ким Кардашьян в топе за 33 000 гривен Лорак оправдалась после обвинений Меладзе в харассменте: Мы с Костей давно дружим
Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу

Реклама