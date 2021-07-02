Анджелина Джоли встречается с The Weeknd? Почему все так думают

Знаменитостей застали в Голливуде, когда те вместе покидали итальянский ресторан. СМИ пишут, что Джоли и Эйбел провели в заведении несколько часов

Анджелина Джоли закрутила роман с The Weeknd / Фото: Сегодня

Недавно только мы обсуждали, что Анджелина Джоли отдыхала вместе экс-супругом Джонни Ли Миллером. Теперь актрису заметили в ресторане вместе с певцом The Weeknd, он же Эйбел Макконен Тесфайе.

Накануне Джоли и Эйбел ужинали в одном из итальянских ресторанов Голливуда. Когда они покидали заведение, их засняли папарацци. Некоторые снимки попали в соцсети.

Неужели у Джоли и The Weeknd роман?

Возможно. Но то, что оба не скрывались от камер и вели себя спокойно, пишет The Mirror, наталкивает на мысль, что у звезды встречались по рабочему вопросу.

"Они явно не пытаются скрываться. Он определенно сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес. У него новый сериал HBO, в котором он снимается", – рассказал изданию источник, близкий к The Weeknd.

The Weeknd получил роль в сериале

Ранее стало известно, что The Weeknd сыграет главную роль в новом проекте, который сам же спродюсирует. Сериал "Идол" выйдет на HBO Max и расскажет о поп-певице, которая завязывает роман с загадочным владельцем клуба, являющимся главой тайного культа.

The Weeknd несколько лет встречался с супермоделью Беллой Хадид и несколько месяцев с певицей Селеной Гомес.

Ранее телохранитель Джоли и Питта дал сенсационное интервью. Подробнее – в видеосюжете:

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