Анджелина Джоли встречается с The Weeknd? Почему все так думают

Анджелина Джоли закрутила роман с The Weeknd / Фото: Сегодня
Недавно только мы обсуждали, что Анджелина Джоли отдыхала вместе экс-супругом Джонни Ли Миллером. Теперь актрису заметили в ресторане вместе с певцом The Weeknd, он же Эйбел Макконен Тесфайе.
Накануне Джоли и Эйбел ужинали в одном из итальянских ресторанов Голливуда. Когда они покидали заведение, их засняли папарацци. Некоторые снимки попали в соцсети.
Неужели у Джоли и The Weeknd роман?
Возможно. Но то, что оба не скрывались от камер и вели себя спокойно, пишет The Mirror, наталкивает на мысль, что у звезды встречались по рабочему вопросу.
"Они явно не пытаются скрываться. Он определенно сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес. У него новый сериал HBO, в котором он снимается", – рассказал изданию источник, близкий к The Weeknd.
The Weeknd получил роль в сериале
Ранее стало известно, что The Weeknd сыграет главную роль в новом проекте, который сам же спродюсирует. Сериал "Идол" выйдет на HBO Max и расскажет о поп-певице, которая завязывает роман с загадочным владельцем клуба, являющимся главой тайного культа.
The Weeknd несколько лет встречался с супермоделью Беллой Хадид и несколько месяцев с певицей Селеной Гомес.
Ранее телохранитель Джоли и Питта дал сенсационное интервью. Подробнее – в видеосюжете:
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли недовольна решением суда предоставить Брэду Питту совместную опеку над их детьми.
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