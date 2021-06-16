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Анджелина Джоли вернулась к бывшему? Актрису заметили у дома экс-супруга (фото)

Сегодня, 15:49

Голливудская актриса Анджелина Джоли активно занялась личной жизнью . Как пишут СМИ, актриса стала проводить время с экс-супругом Джонни Ли Миллером

Анджелина Джоли вернулась к бывшему супругу
Анджелина Джоли вернулась к бывшему супругу
Фото: Getty Images, Скриншот из Daily Mail

Не только Дженнифер Лопес решилась возобновить отношения с экс-возлюбленным. Ее примеру решила последовать и голливудская актриса Анджелина Джоли. Уже не первый раз актрису замечают, выходящей из дома первого мужа, британского актера Джонни Ли Миллера. Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци сфотографировали Анджелину Джоли, которая второй раз на этой неделе пришла к экс-супругу. В этот раз не одна, а в сопровождении 17-летнего приемного сына Пакса Тьена Джоли-Питта.

Анджелину Джоли заметили у дома бывшего супруга
Анджелину Джоли заметили у дома бывшего супруга
Фото: Скриншот из Daily Mail

Анджелину Джоли заметили у дома бывшего супруга
Анджелину Джоли заметили у дома бывшего супруга
Фото: Скриншот из Daily Mail

Стоит отметить, что на прошлой неделе Анджелина Джоли была замечена у дома своего первого супруга Джонни Ли Миллера. По данным СМИ, актриса провела в доме экс-супруга около 3 часов.

Анджелина Джоли и Джонни Миллер познакомились на съемках фильма "Хакеры" в 1995 году и поженились в марте 1996 года. Свадебный наряд актрисы еще долго все обсуждали – тогда она выбрала черные штаны и белую рубашку, на которой кровью было написано имя жениха. Спустя год пара объявила о расставании, а в 1999 году официально оформила развод.

Напомним, бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта начался в 2016 году и продолжается до сих пор. Актеры ведут борьбу за опеку над детьми. Актриса недовольна решением суда предоставить Брэду Питту совместную опеку над их детьми. Сейчас Джоли планирует обжаловать решение судьи.

57-летний Брэд Питт и 45-летняя Анджелина Джоли воспитывают 17-летнего Пакса, 16-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 12-летних близнецов Вивьен и Нокса. Также у пары есть приемный 19-летний сын Мэддокс, на которого в силу возраста не распространяется решение об опеке.

Анджелина Джоли записала видео о насилии в семье – подробности в сюжете:

Ранее Анджелина Джоли призналась, чем пришлось пожертвовать из-за развода с Брэдом Питтом.

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