Анджелина Джоли призналась, чем ей пришлось пожертвовать из-за развода с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли, которая сейчас судится с Брэдом Питтом, рассказала о переменах в карьере после развода.
Изданию Entertainment Weekly она призналась, что после расставания с голливудским актером ей пришлось отказаться от режиссерской карьеры на время.
"Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволяли мне руководить съемочным процессом в течение нескольких лет. Мне нужно было чаще бывать дома, поэтому я вернулась к тому, чтобы заниматься актерской работой", – рассказала актриса.
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images
Напомним, сейчас бывшие супруги ведут борьбу за опеку над детьми. У экс-супругов трое родных детей: 14-летняя Шайло, 12-летние Нокс и Вивьен, а также трое приемных: 16-летняя Захара, 16-летний Пакса и 19-летний Мэддокс.
Ранее отец Анджелины Джоли прокомментировал ее развод с Брэдом Питтом.