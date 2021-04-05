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Молюсь за этого парня: отец Анджелины Джоли сделал неожиданное заявление о Брэде Питте

Сегодня, 19:00

Джон Войт заявил, что его бывший зять злоупотреблял алкоголем

82-летний актер Джон Войт, отец Анджелины Джоли, поделился своим мнением о скандальном разводе своей дочери с Брэдом Питтом, сообщает The Sun.

Джон объяснил – Брэд страдал от алкогольной зависимости, что и стало одной из причин расставания с Анджелиной.

"У него (Брэда – Ред.) были некоторые трудности с алкоголем, и я надеюсь, что он все уладит. Я молюсь за этого парня. А дети справляются, как могут", – сказал Джон.

Джон Войт, Анджелина Джоли, Брэд Питт
Джон Войт, Анджелина Джоли, Брэд Питт
Фото: Getty Images

45-летняя Анджелина Джоли подала на развод в сентябре 2016 года после того, как заявила, что у Брэда была пьяная ссора с их старшим сыном Мэддоксом.

В 2019 году Питт сказал в интервью The New York Times: "Я зашел настолько далеко, насколько мог, поэтому я не разрешаю себе пить".

Бывшая голливудская пара долгое время боролась за права на опеку над их шестью детьми. Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта трое родных детей: 14-летняя Шайло, 12-летние Нокс и Вивьен, а также трое приемных: 16-летняя Захара, 17-летний Пакса и 19-летний Мэддокс.

Ранее мы рассказывали, что сын Брэда Питта отказался от фамилии отца.

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