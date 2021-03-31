Во сколько Питту и Джоли обходится бракоразводный процесс — за пять лет набежало целое состояние!

Актеры расстались в 2016 году

Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают выяснять отношения в суде. Сейчас бывшие супруги ведут борьбу за опеку над детьми. Никто из актеров не хочет идти на уступки. Они готовы потратить целое состояние на бракоразводный процесс.

Сюжет Яны Лукьянец Видео: Сегодня

Уже по миллиону долларов потратили Брэд Питт и Анджелина Джоли на бракоразводный процесс. Пара разошлась еще в 2016 году и до сих пор не могут поделить имущества. Ведь речь идет о французском поместье с виноградниками. Впрочем, больше всего споров вокруг несовершеннолетних детей – кто будет опекуном. А поскольку совершеннолетними они станут лишь за шесть лет, не исключено, что все это время будет продолжаться и процесс развода.

Отмечается, что помимо судебных издержек и расходов на престижных адвокатов пара наняла частного судью, чьи услуги обходятся примерно в тысячу долларов за час работы.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта трое родных детей: 14-летняя Шайло, 12-летние Нокс и Вивьен, а также трое приемных: 16-летняя Захара, 16-летний Пакса и 19-летний Мэддокс.

Ранее мы рассказывали, что сын Брэда Питта отказался от фамилии отца.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться