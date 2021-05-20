Анджелина Джоли покрылась роем пчел для фотосессии. Актрисе пришлось не двигаться 18 минут (фото)

Анджелина Джоли продолжает свою активную деятельность по защите окружающей среды и будущего планеты. В этот раз звезда решилась на рискованный шаг и полностью покрылась исчезающим видом насекомых

Анджелина Джоли / Фото: instagram.com/natgeo

Голливудская кинозвезда Анджелина Джоли, которая недавно призналась, чем пожертвовала из-за развода с Питтом, снялась в окружении роя пчел. Так актриса совместно с National Geographic решили привлечь внимание мира к проблеме исчезновения этих насекомых. На кадрах, опубликованных в Instagram телеканала, пчелы фактически ползают по телу Анджелины, которой для этого пришлось стоять целых 18 минут неподвижно.

Долгое время Анджелина Джоли была специальным посланником в ООН, а теперь присоединилась к инициативе с ЮНЕСКО и Guerlain "Женщины за пчел". В рамках этого проекта к 2025 году будет построено 2500 пчелиных ульев и восполнено 125 миллионов пчел. Параллельно с этим 50 женщин-пчеловодов будут проходить обучение. А ко Всемирному дню пчел актриса захотела сделать свой фотопортрет с пчелами.

Анджелина Джоли снялась для National Geographic / Фото: instagram.com/natgeo

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"Все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах. Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчелы не волновались. Обошлось без единого укуса", – рассказали в издании.

Видео с актрисой, по шее, плечам и лицу которой ползают пчелы, действительно впечатляет.

Анджелина Джоли в пчелах Видео: instagram.com/natgeo

Напомним, что ранее отец Анджелины Джоли сделал неожиданное заявление о Брэде Питте.