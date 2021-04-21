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Анджелина Джоли призналась, чем ей пришлось пожертвовать из-за развода с Брэдом Питтом

Сегодня, 18:58

Бракоразводный процесс голливудской пары начался в 2016 году и продолжается до сих пор. Из-за этого в карьере актрисы случились небольшие перемены

Анджелина Джоли, которая сейчас судится с Брэдом Питтом, рассказала о переменах в карьере после развода.

Изданию Entertainment Weekly она призналась, что после расставания с голливудским актером ей пришлось отказаться от режиссерской карьеры на время.

"Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволяли мне руководить съемочным процессом в течение нескольких лет. Мне нужно было чаще бывать дома, поэтому я вернулась к тому, чтобы заниматься актерской работой", – рассказала актриса.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Напомним, сейчас бывшие супруги ведут борьбу за опеку над детьми. У экс-супругов трое родных детей: 14-летняя Шайло, 12-летние Нокс и Вивьен, а также трое приемных: 16-летняя Захара, 16-летний Пакса и 19-летний Мэддокс.

Ранее отец Анджелины Джоли прокомментировал ее развод с Брэдом Питтом.

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