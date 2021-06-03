Анастасия Приходько об уколах красоты: Никаких ботоксов и подтяжек на мне сейчас нет

Украинская певица решила откровенно поговорить с поклонниками на тему уколов красоты. Артистка рассказала о своем отношении к ботоксу и призналась, делала ли уколы сама

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько, которая ранее объяснила, почему обвисшая грудь красивее "идеальной", заявила, что не делала ни уколы ботокса, ни подтяжку лица. Уколы в губы артистка тоже не делала, хотя планирует в будущем, чтобы подправить ассиметрию. При этом звезда отметила, что всегда найдутся те, кто считает, что она что-то скрывает.

Все началось с того, что вчера Анастасия Приходько в своем Instagram-аккаунте опубликовала портретное фото. Тогда артистка написала, что снимок без фотошопа и предложила отгадать, что же она делала со своим лицом.

"И так, знатоки-эксперты. Мне 34. На фото исключительно коррекция светотени(экспозиция и контраст). Никаких фотошопов. Что я делала со своим лицом? Ваши варианты", – подписала фото певица.

Анастасия Приходько раскрыла, что не делала уколы красоты / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Большинство поклонников певицы написали, что видно, что она не делала никаких манипуляций.

Реклама

Хотя некоторые решили, что Анастасия прибегала к инъекциям.

"Гиалуронкой кололи лицо и губы, брови сделанные"

В следующем посте Анастасия решила прояснить ситуацию. Певица честно призналась, что не против различных процедур, но ничего из них пока не делала. По словам Анастасии, нет в мире женщины, которая всегда будет довольна собой.

"Девочки, я не против косметологов, ухода за собой и различных там уколов, когда есть возможность, когда это нужно или просто когда хочется! Знаете почему? Потому, что это ваша жизнь, ваши решения и ваши деньги! Не смотрите на других, принимайте решения так, чтоб было хорошо вам! Не ради кого-то, а в первую очередь ради себя любимой. Просто пока я выбирала быть собой естественной! Мне это ближе. Я за адекватное настоящее взросление", – написала Анастасия Приходько.

Смотрите в сюжете, почему Анастасия Приходько вызывала полицию к родной дочери:

Напомним, что ранее Анастасия Приходько ответила на упреки Долиной за "Евровидение" в РФ.