Анализы на ВИЧ и гепатиты бесплатно – 4 причины, почему их нужно сдать во время войны

Анализы на ВИЧ и гепатиты важно сдать именно во время войны, потому что риск инфицирования растет / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Ранения, переливания крови и сексуальное насилие, которые увы есть в Украине с началом вторжения российской армии, повышают риск инфицирования ВИЧ и вирусными гепатитами. Как проверить свой ВИЧ-статус и где сдать анализы бесплатно – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Сейчас у всех растет риск заразиться ВИЧ-инфекцией или вирусными гепатитами. Поскольку в стране война, а значит, заражение может произойти:

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в следствие незащищенных половых контактов, особенно сопровождающихся насилием; из-за повреждения или соскальзывания презерватива; также повышают риски контакты во время профессиональной деятельности: медицинские работники, военнослужащие, спасатели могут быть ранены и контактировать с кровью и другими биологическими жидкостями людей с неизвестным ВИЧ-статусом; плюс увеличивается количество оперативных вмешательств, что может привести к увеличению риска инфицирования ВИЧ и вирусными гепатитами.

Быстро сдать анализы на гепатиты и ВИЧ бесплатно можно, обратившись к своему семейному врачу или заказав тест на сайте

Так, быстро сдать анализы на гептаиты и ВИЧ бесплатно можно, обратившись:

к своему семейному врачу;

в кабинет "Доверие", центр СПИДа, который ближайший к вам;

в различных неправительственных организациях, например AHF Ukraine;

в амбулатории или поликлинике по месту жительства/нахождения.

Также можно заказать оральный тест на ВИЧ или пройти анализ с помощью самотестирования по ссылкам (опция заказа теста открыта для людей, которые заполнили анкету риска и получили высокий и средний результат) и на oraltest.org.ua.

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Чем раньше обнаружить вирус, тем меньше вреда будет нанесено вашему здоровью, поскольку человек попадает под медицинское наблюдение и начинает лечение.

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