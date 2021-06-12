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alyona alyona засветила грудь на голой фотографии в ванне

12 июня, 08:23

Инна Петрова

Реп-исполнительница снялась обнаженной в окружении кукол Барби и показала миниатюрную татуировку на груди

alyona alyona снялась обнаженной в ванне с куклами / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona, которая недавно ответила, поедет ли она на "Евровидение" от Украины, снялась голой в ванне. Исполнительница не перестает удивлять подписчиков в Instagram и постит провокационные снимки, задевая горячие темы.

На этот раз Алена в своем профиле разместила снимок, на котором она запечатлена лежа в воде, вокруг нее несколько кукол Барби, а сама реперша – без одежды. На фотографии можно увидеть также две миниатюрные татуировки артистки – на груди и на руке.

"Если не кайфуют от моих килограммов – я слышу шум. Девушки, у меня к вам вопрос. Ваше тело красивое? Можете не отвечать, я знаю, что да. Ваша красота заключается не в том, насколько вы подходите к стандартам "90-60-90", ваша красота в уникальности. Шрамы, родинки (маленькие, большие и очень большие) и дефекты делают ваше тело уникальным. В этом и есть тру красота", – обратилась к подписчицам alyona alyona.

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Многие поклонники поддержали Алену в комментариях, но некоторые не согласились с ее мнением:

Скриншот: instagram.com/alyona.alyona.official
Скриншот: instagram.com/alyona.alyona.official
Скриншот: instagram.com/alyona.alyona.official

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Ранее мы писали, что alyona alyona разделась до белья и заговорила с подписчиками о сексе.

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