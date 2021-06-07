alyona alyona ответила, поедет ли она на Евровидение от Украины

Рэперша признается, что пока не уверена в своих силах

Рэперша alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona, выпустившая совместную песню с группой Океан Ельзи, призналась, готова ли она поехать на "Евровидение", чтобы представлять на конкурсе Украину. По ее словам, пока что она не может взять на себя такую ответственность, потому что не уверена в своих силах.

Алена также отметила, что жанр, в котором она пишет свои треки, не совсем соответствует стилю конкурса.

"Я не уверена, готова ли я, все же рэп, я смотрю – это такой вокальный конкурс, а у меня больше рэп-музыка, я не знаю", – сказала alyona alyona в ролике, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".

К слову, исполнительница вошла в украинское жюри "Евровидения-2021", которое выставляло баллы странам-участницам за выступления.

"Это была большая ответственность, но я старалась максимально быть справедливой и честной", – говорит об этом опыте Алена.

alyona alyona уверена, что ей пока нечего предложить "Евровидению" Фото: пресс-служба

8 апреля 2019 года alyona alyona выпустила дебютный альбом под названием "Пушка". Она была номинирована на музыкальную премию YUNA-2019 в категории "Лучший хип-хоп хит" за песню "Рибки". В том же году Алена получила награду ANCHOR Award в номинации "Наиболее перспективный молодой талант".

Как прошла премия YUNA-2021 – смотрите в сюжете:

Ранее организаторы "Евровидения" выпустили видео, в котором объяснили, почему Украина так успешна на конкурсе.

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