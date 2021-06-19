alyona alyona захейтили в сети за то, что она записала трек с российской группой, выступавшей в Крыму

Украинская исполнительница приняла участие в записи альбома группы Каста. В сборнике также есть треки рэпера, который поддерживает террористов на востоке Украины

alyona alyona / Фото: Скриншот из YouTube

alyona alyona, которая недавно засветила грудь на голой фотографии в ванне, записала трек для альбома российской группы "Каста". В сети этим фактом расстроены, потому что кроме Алены в записи также принимал участие российский рэпер, поддерживающий террористов на Донбассе. А еще "Каста" в 2015 году выступала в аннексированном Крыму.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал пользователь Антон Ходза. "Новый альбом российской группы Каста. аlyona аlyona в списке. Если викинуть из уравнения вопрос участия в альбоме российской группы (музыка же вне политики). То остается вопрос участия в одном альбоме с Рем Дигги, который ездил снимать клип в ГАП и прославлял российских террористов в ОРДЛО. Ну сколько же можно на одни и те же грабли наступать", – говорится в посте.

В альбоме "Чернила осьминога" также можно услышать Басту, который собрался с концертом в Украину, Брутто и Ивана Дорна.

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В комментариях пользователи соцсети не одобрили решение alyona alyona о коллаборации с российскими исполнителями:

"Вот так вот, Каста конечно норм валят и высмеивают нынешние скрепы, но гости зашкварные"

"Что вы хотите, она тупенькая"

"alyona alyona, может прокомментируешь? сколько еще ты хочешь зашкваров и коллаборации с москалями?"

Скриншот: Facebook

Скриншот: Facebook

alyona alyona открыла свою музыкальную компанию – смотрите сюжет:

Ранее мы писали, что против Димы Билана и Григория Лепса открыли производство из-за выступлений в Крыму. Они и еще 26 российский артистов, в числе которых Жасмин, Олег Газманов, Лариса Долина, Зара и другие, выступали на концерте к открытию Керченского моста в мае 2018 года.