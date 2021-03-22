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Против Димы Билана и Григория Лепса открыли производство из-за выступлений в Крыму

Сегодня, 17:56

23-х российских артистов обвинили в незаконном въезде в Крым

Против 23 российских артистов, которые выступали на концерте в честь открытия Крымского моста, открыто уголовное производство. Среди них оказались Григорий Лепс, Дмитрий Билан, Пелагея, Дмитрий Харатьян, Валерия, Стас Пьеха, Денис Майданов, Руслан Тагиев и другие. Напомним, что недавно пограничники на три года запретили въезд в Украину российскому актеру Артему Черненко.

Дмитрий Билан, Григорий Лепс
Дмитрий Билан, Григорий Лепс
Фото: instagram.com/bilanofficial, instagram.com/gvleps

Как сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале "Прокуратуры АР Крым и г. Севастополя", артисты совершили незаконный въезд и выезд с территории Крымского полуострова.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", – говорится в сообщении.

Какие именно артисты имеются в виду – в заявлении не уточнили. Но на концерте к открытию Керченского моста в мае 2018 года выступали Григорий Лепс, Жасмин, Олег Газманов, Лариса Долина, Зара, Дима Билан и другие.

Ранее стало известно, почему Никита Добрынин больше не ведет российский "Холостяк".

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музыка Крым Дима Билан Григорий Лепс
Источник: instagram.com/gvleps
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