Алла Пугачева о скандальной песне Манижи на Евровидении-2021: Плевала я на все!

Примадонна заявила, что немного бы изменила текст песни Манижи, которая в этом году представит Россию на "Евровидении-2021"

Пока одни песню Манижи для "Евровидения-2021" называют оскорбительной, другие заступаются. Например, Алла Пугачева поддержала представительницу России на международном конкурсе. Примадонна в тексте песни Манижи никаких оскорблений не увидела, хоть от композиции она не в восторге.

В эфире YouTube-программы "Музыкалити" Алла Борисовна отметила, что изменила бы немного слова композиции.

Алла Пугачева и Манижа / Фото: Instagram, instagram.com/manizha

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"Песня как раз для "Евровидения". Я бы вообще начала (трек) с того, что – "Знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все!". Вот такой текст был бы замечательный", – сказала Примадонна.

Сама Манижа Алле Борисовне нравится. Пугачева считает ее личностью с сильным характером, и, несмотря ни на что, пожелала певице удачи.

"Ты классная! Классная. И ничего не бойся. Прямо при, как танк. Как настоящая русская женщина!" – сказала Примадонна.

Ранее за Манижу заступилась украинская певица Анастасия Приходько.