Алла не зря тебя присмотрела: муж Пугачевой похорошел и получил дозу комплиментов

Максим Галкин нарвался на комплименты из-за своего внешнего вида / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Шоумен и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин нарвался на шквал комплиментов, опубликовав свое селфи в Instagram. "Всем отличного настроения", – подписал он снимок.
В ответ же ему начали писать комплименты и говорить, как он похорошел.
"Хорошенький такой! Улыбка на миллион", "Симпотяга", "Какой милый", "Какой вы красивый. И вам отличного настроения", "Люблю! Обажаю! Красавчик", "Мне бы в мои 23 выглядеть так же свежо, молодо и лучисто", "Классный мужик ты Максим. Алла не зря тебя присмотрела!" – пишут подписчики в соцсетях.
Алла Пугачева и Максим Галкин – самые высокооплачиваемые артисты в России / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Кто-то даже сравнил шоумена с принцем Гарри и Ильей Лагутенко – фронтменом группы "Мумий Тролль". Но все однозначно похвалили его улыбку и отметили, что он похорошел.
Тем временем Максима Галкина и Аллу Пугачеву снова развели – смотрите видео:
Ранее мы сообщали, что Максим Галкин поделился своим любимым видео, на котором запечатлена его с Аллой Пугачевой дочь Лиза. В кадре Лизе всего три с половиной годика. Она демонстрирует свои знания французского языка.
Новости на эту же тему:Известный комментатор довел Бузову до слез в прямом эфире. За нее заступилась Канделаки Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом – Екатерина Репяхова родила ему сына (фото) Супруга Павлика Репяхова вот-вот родит — последние новости из роддома (фото) Как Пугачева лишилась главной роли в фильме из-за Ротару – признание известного актера