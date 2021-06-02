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Пугачева и Галкин вошли в список самых дорогих знаменитостей: сколько они получают за корпоратив

Сегодня, 17:06

После пандемии запросы знаменитостей стали выше. Вместе с известной четой в список самых высокооплачиваемых артистов вошли Земфира, Стас Михайлов, Филипп Киркоров и другие

Алла Пугачева и Максим Галкин - самые высокооплачиваемые артисты в России
Алла Пугачева и Максим Галкин - самые высокооплачиваемые артисты в России
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин, которые ранее отметили день рождения Кристины Орбакайте, вошли в список самых высокооплачиваемых артистов в России, сообщает kp.ru.

На фоне пандемии количество концертов значительно сократилось, но все так же популярны свадьбы, корпоративы, дни рождения и другие праздники.

На первом месте – Алла Пугачева. Чтобы пригласить Примадонну на мероприятие, на счету нужно иметь не менее 350 тысяч евро (11,7 млн грн). Как удалось выяснить журналистам, Алла Борисовна согласится посетить торжество за такую сумму, однако пойдет она не ко всем – многое решают личные связи и долгие переговоры.

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/maxgalkinru

На втором месте после Аллы Пугачевой оказалась певица Земфира, которая недавно напомнила о себе громким выходом первого за восемь лет альбома "Бордерлайн". Свои хиты легендарная певица исполнит за 200 тысяч евро (6,7 млн грн).

Земфира
Земфира
Фото: instagram.com/zemfiralive

Супруг Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин замыкает тройку самых высокооплачиваемых артистов. За свое выступление на мероприятии артист просит 120 тысяч евро (4 млн грн).

Максим Галкин прокомментировал взыскание суда
Максим Галкин прокомментировал взыскание суда
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Кроме тройки вышеупомянутых артистов, в список также вошли: Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Николай Басков, София Ротару, Юрий Антонов, Иван Ургант, группа "Сплин", Александр Цекало, Елена Ваенга и Александр Розенбаум. Их гонорары варьируются от 100 до 50 тысяч евро.

Ранее мы сообщали, что Максим Галкин поделился своим любимым видео, на котором запечатлена его с Аллой Пугачевой дочь Лиза. В кадре Лизе всего три с половиной годика. Она демонстрирует свои знания французского языка.

В сюжете программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" узнайте, сколько звезды получают за публикации в Instagram:

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