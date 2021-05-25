Алина Гросу высказалась о родном языке: Максимально благозвучный и близкий душе

25-летняя артистка поразмышляла о значении родного языка в ее творчестве после получения награды "Украинская песня года"

Украинская певица Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

25-летняя певица Алина Гросу, недавно подтвердившая свой новый роман, получила приз "Украинская песня года" и поразмышляла о значении родного языка в ее творчестве.

Фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: GROSU / Instagram

На церемонии награждения в Киеве артистка засветилась в компании эстрадного исполнителя Михаила Поплавского и поп-певца Олега Винника.

Фото: GROSU / Instagram

"Это вдохновляет меня, дарит желание создавать новые песни на украинском языке, потому что наш родной язык максимально благозвучный и близкий душе", – написала Алина Гросу.

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Подписчики артистки поздравили ее с новой наградой и пожелали успехов в будущем, а также засыпали комплиментами.

"Умничка. Рада за тебя. Лучшая певица нашей страны", "Алина, солнце, поздравляю тебе с этой прекрасной наградой", "Самая красивая девушка Украины", "Достойная и заслуженная награда", – пишут в комментариях под фото поклонники Алины.

Напомним, Гросу прожила вместе со своим супругом Александром Комковым всего полгода. Они поженились летом 2019 года, а уже к зиме разошлись. Причиной расставания Александр назвал "обоюдное согласие".