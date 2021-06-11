Певица провела праздничный день с близкими и друзьями, среди которых был Виталий Козловский и Камалия. Она написала пост-благодарность всем, кто находится рядом и делает ее счастливой

Алина Гросу отпраздновала 26-летие в объятиях Романа Полянского / Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу отпраздновала свой 26-й день рождения в кругу самых близких друзей и в обнимку с любимым человеком. Фото с празднования она опубликовала в Instagram.

"Друзья мои, спасибо вам за ваши поздравления, за столько приятных и красивых слов, за то что нашли время, за невероятный подарок – вашу любовь! Я ценю то, что наша дружба проверена годами и мы уже столько лет вместе, за искренность и преданность. И спасибо моей семье и моим любимым родителям – вы мое счастье и моя гордость", – подписала снимки певица.

Алина Гросу отгуляла день рождения с певицей Камалией / Фото: instagram.com/alina_grosu

На фото она позировала в частности с певцом Виталием Козловский и певицей Камалией.

Алина Гросу отгуляла день рождения с певцом Виталием Козловским / Фото: instagram.com/alina_grosu

А на одном из снимков Гросу позирует в объятиях своего возлюбленного Романа Полянского.

Алина Гросу отпраздновала 26-летие в объятиях Романа Полянского / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Спасибо, my love, за чудеса, за волшебное прошлое, настоящее и будущее", – подписала она фото, на котором Роман нежно обнимал ее за талию и целовал на фоне красивого неба.

Подписчики назвали их красивой парой и даже нашли какое-то внешнее сходство.

Алина также поблагодарила подписчиков за приятные слова и пожелания, сказав, что они ее очень вдохновляют.

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Ранее Гросу назвала роман с Полянским главным достижением прошлого года.