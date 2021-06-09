Гросу назвала роман с Поланским главным достижением прошлого года
Певица отпраздновала свой 26-й день рождения и написала пост-благодарность
Украинской певице Алине Гросу исполнилось 26 лет. По этому поводу она написала пост-благодарность в Instagram о том, каким выдался для нее последний год и выделила свое главное достижение – изменения в личной жизни.
"В предыдущем году, в свой день рождения я словила много рыбы, в прямом смысле слова. Хотя я такой себе рыбак с натяжкой, видимо, это просто было тем самым знаком, что год будет успешным и плодотворным", – пишет Алина.
Певица перечислила свои успехи в карьере, которые произошли за последний год – новый альбом, несколько клипов, съемки в 8 картинах, получение премий, много фотосессий, обложек и выступлений.
Но самое главное, что произошло с Алиной за прошедший год – она начала новую личную жизнь: "Я счастлива", – написала она.
Кроме того, певица также анонсировала невероятное шоу, которое она готовит вместе со своей командой.
"Уменя появилась полноценная собственная музыкальная команда из 9 человек (мини-оркестр) и 10 человек балета, мы подготовили невероятное шоу, которое готовы показать вам", – написала Гросу.
Подписчики в соцсети засыпали ее поздравлениями и приятными пожеланиями.
Алина Гросу о разводе, изменах бывшего и новой любви – смотрите видео:
Ранее бойфренд Алины Гросу показал их страстный поцелуй на камеру. Сама Алина уже высказалась о романе с 37-летним Полянским.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное