Алекс Родригес удивлен, что Джей Ло вернулась к бывшему. Он надеялся помириться с певицей

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Алекс Родригес отреагировал на новость о совместном отпуске Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. По информации инсайдеров, экс-возлюбленный Джей Ло не ожидал такого поворота событий.
Как пишет The Mirror с ссылкой на свои источники, Родригес надеялся помириться с Лопес. А расставание пары он считал временными трудностями.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Фото: AFP
"Алекс шокирован тем, что Джей Ло двигается дальше. Он действительно думал, что они справятся с трудностями и вновь будут вместе. Он связывался с ней, пытаясь назначить встречу, но разговор был коротким. Она не заинтересована в продолжении общения, все кончено", – поделился источник.
По словам инсайдера, Алекс рассказал Дженнифер, что расстроен из-за ее отношений с Беном Аффлеком, но голливудскую красотку не интересует мнение экс-жениха.
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