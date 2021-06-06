Актриса из "Папиных дочек" развелась с мужем: Дети были вынуждены это принять

Дарья Мельникова\Артур Смольянинов / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/melnikovadsh

Дарья Мельникова, которая сыграла роль Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки", развелась со своим мужем, актером Артуром Смольяниновым. Они поженились в 2013 году и воспитали двоих сыновей. Сейчас эксы поддерживают дружеские отношения.

О разводе Дарья рассказала в интервью, опубликованном в YouTube-канале FAMETIME TV. По ее словам, конкретных причин для развала не было, но это стало обоюдным решением, а претензий друг к другу они с Артуром не имеют.

"Наверное, это будет каминг-аут: мы развелись... Так сложились обстоятельства. Но мы остаемся родителями наших детей. У нас хорошие отношения... Мы расстались друзьями", – сказала Мельникова.

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Делиться подробностями жизни со Смольяниновым актриса не считает нужным. Она также отрицает слухи о кризисе в их браке. О новых отношениях Дарья пока не задумывается.

Актриса Дарья Мельникова с детьми / Фото: instagram.com/melnikovadsh Реклама

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились в 2013 году. В 2015 году у них родился первенец, сын Артур, а в 2018-м – второй сын, Марк. Актриса отметила в интервью, что дети знают о разводе родителей:

"Они просто поняли, что мама с папой живут раздельно. Они уже привыкли".

Как звезды пережили разрыв отношений, смотрите в сюжете:

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